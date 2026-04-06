Серед наслідків руйнівного шторму "Дейв" – повені та чимало скасованих рейсів потягів. Окрім того, Даніель Моссберг зі Шведської транспортної адміністрації заявляє, що стресова ситуація зберігається не лише на залізницях, але й на дорогах, пише Sweden Herald.

Що відомо про шторм у Швеції?

Шторм "Дейв", що пронісся країною, залишив по собі транспортний хаос та сотні повалених дерев. Рух поїздів між двома містами, Гетеборг та Шевде, довелося зупинити повністю. Також обмежили рух потягів між Шевде та столицею, Стокгольмом. А кілька потягів зазнали пошкоджень і в Естергьотланді.

Наразі тисячі будинків і досі залишаються без світла: сильні вітри під час шторму зривали з будівель дахи, а в деяких місцях призвели навіть до повеней. У шведському управлінні електромереж заявили, що вітер, який досі не стихає, затримує ремонтні роботи та відновлення пошкоджених електропередач.

Також шторм Дейв призвів до порушення у роботі аеропортів у Норвегії, пише TTW. Зокрема, 102 рейси довелося скасувати, а ще 247 – затримати. Пориви вітру під час шторму досягали 42 метрів на секунду та завдали значної шкоди інфраструктурі, а кілька критичних автомагістралей довелося перекрити.

