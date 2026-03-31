Весна – це час, коли чимало людей вже активно планують свої відпустки, а це значить, що шахраї також активізуються, пише Mirror. І для того, аби убезпечити свій багаж, варто слідкувати за тим, аби не припуститися однієї елементарної помилки.

Що не можна робити з валізами в аеропорту?

Всього один невинний предмет допомагає злодіям та шахраям отримати доступ до ваших особистих речей та персональних даних – і це багажна бирка. Тож експерт Майк Харві закликає ніколи не друкувати ваше повне ім'я та домашню адресу родини на ній – адже це може поставити вас у досить серйозну небезпеку.

Під час заповнення багажної бирки дуже важливо знайти баланс між тим, аби ідентифікувати свою валізу, і зберегти свої дані. Адже надмірне поширення інформації, та ще й у такому місці, як аеропорт, може наразити вас не лише на крадіжку безпосередньо валізи, але й на фінансове шахрайство, крадіжку зі зламом тощо.

Домашня адреса, якщо вона потрапить у чужі руки, може сповістити шахраїв про те, що ваш дім стоїть порожній. Ще одна деталь, яку ніколи не можна вказувати на бирці валізи – це номер паспорта чи страхування: це допоможе шахраєві скласти правдоподібну шахрайську схему.



На багажній бирці не можна писати адресу

Але що ж тоді вказувати на багажній бирці? Експерт переконаний, що достатньо буде обмежитися важливою контактною інформацією на випадок страти валізи: номер телефону та адреса електронної пошти.

Тим часом у соцмережах радять взагалі класти багажну бирку всередину валізи: мовляв, якщо вона загубиться, співробітники компанії відкриють її, аби з'ясувати, чи є там щось, що допоможе ідентифікувати власника. Водночас таким чином ви уникнете небезпеки з поширенням вашої особистої інформації.

До слова, також експерти з безпеки радять обертати валізи в аеропортах пластиковою плівкою: це допоможе приховати дорогий бренд та зробить валізу менш привабливою для злодіїв, пише Independent.

