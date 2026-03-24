Зростання цін на квитки авіакомпанії easyJet відбудеться на тлі війни в Ірані, заявив генеральний директор Кентон Джарвіс, пише Reuters.

Чому зростуть ціни на квитки?

Британський перевізник easyJet – це один з найпопулярніших лоукостерів у Європі, втім, подорожі з ним вже цього літа можуть стати не такими й вигідними. Наприкінці літа хеджі на потреби у паливі почнуть втрачати цінність – і залежно від ціни на паливо на той момент, цін на квитки можуть досить стрімко зрости.

Реальність така, що ціни почнуть позначатися на споживачах ближче до кінця літа,

– заявив генеральний директор авіакомпанії.

Ще однією перепоною для easyJet є те, що конфлікт на Близькому Сході впливає на зменшення попиту на рейси до кількох країн – зокрема Туреччини та Кіпр. Натомість все більше мандрівників обирають для себе Іспанію. Тож авіакомпанія розглядає можливість зменшити кількість рейсів до східного Середземномор'я.

Саме авіаційне паливо становить близько третини витрат авіакомпаній – і кілька інших перевізників, зокрема Air France-KLM та SAS також заявили, що ціни на квитки доведеться підвищити.

А ось фінська авіакомпанії Finnair і взагалі попередила, що запаси авіаційного палива можуть вичерпатися через фактичне закриття Ормузької протоки Іраном.

Тим часом кількість бронювань на рейси лоукостера easyJet вже почала падати через заяву про підвищення цін на квитки, пише The Guardian.

Що ще слід знати туристам?