Перед будь-якою поїздкою за кордон варто перевірити правила щодо перевезення продуктів та інших товарів – інакше можуть виникнути чималі проблеми на митниці. Перед поїздкою до Польщі слід особливо уважно стежити за двома категоріями продуктів, які дуже часто намагаються взяти з собою українці, пише Visit Ukraine.

Яку їжу ніколи не можна везти до Польщі?

Найсуворіша заборона стосується провезення м'яса та молока, а також усіх супутніх продуктів, що містять ці два продукти. Зокрема, це значить, що не можна везти сало, м'ясні консерви, згущене молоко, йогурт, сири тощо.

Також не варто брати з собою домашню випічку.

Втім, з правила про молоко та м'ясо є два важливі винятки, пише Europortal:

  • дитяче харчування, сухе молоко та спеціальне харчування за медичними показаннями;
  • корм для домашніх тварин, що потрібний за станом здоров'я.

У такому випадку ці продукти можна ввозити у кількості до 2 кілограмів. Втім, товари мають відповідати кільком вимогам: їх не потрібно охолоджувати перед вживанням, товар запакований у заводську упаковку, і це пакування не порушене.

Які продукти можна везти в обмежених кількостях?

Навіть з дозволеними продуктами слід бути обережними, адже на багато з них діють обмеження. Зокрема:

  • макарони, крупи та кондитерські вироби – до 2 кілограмів;
  • овочі та фрукти – до 2 кілограмів;
  • кава та чай – до 500 грамів.
  • риба – до 20 кілограмів;
  • пиво – 16 літрів;
  • тихе вино – 4 літри;
  • ігристе вино кріплене – до 2 літрів.

Що ще слід знати туристам?

