Перед будь-якою поїздкою за кордон варто перевірити правила щодо перевезення продуктів та інших товарів – інакше можуть виникнути чималі проблеми на митниці. Перед поїздкою до Польщі слід особливо уважно стежити за двома категоріями продуктів, які дуже часто намагаються взяти з собою українці, пише Visit Ukraine.
Яку їжу ніколи не можна везти до Польщі?
Найсуворіша заборона стосується провезення м'яса та молока, а також усіх супутніх продуктів, що містять ці два продукти. Зокрема, це значить, що не можна везти сало, м'ясні консерви, згущене молоко, йогурт, сири тощо.
Також не варто брати з собою домашню випічку.
Втім, з правила про молоко та м'ясо є два важливі винятки, пише Europortal:
- дитяче харчування, сухе молоко та спеціальне харчування за медичними показаннями;
- корм для домашніх тварин, що потрібний за станом здоров'я.
У такому випадку ці продукти можна ввозити у кількості до 2 кілограмів. Втім, товари мають відповідати кільком вимогам: їх не потрібно охолоджувати перед вживанням, товар запакований у заводську упаковку, і це пакування не порушене.
Які продукти можна везти в обмежених кількостях?
Навіть з дозволеними продуктами слід бути обережними, адже на багато з них діють обмеження. Зокрема:
- макарони, крупи та кондитерські вироби – до 2 кілограмів;
- овочі та фрукти – до 2 кілограмів;
- кава та чай – до 500 грамів.
- риба – до 20 кілограмів;
- пиво – 16 літрів;
- тихе вино – 4 літри;
- ігристе вино кріплене – до 2 літрів.
Що ще слід знати туристам?
