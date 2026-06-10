Українка Людмила Русіна, що живе в Німеччині вже 4 роки, поділилася, що чимало речей в Німеччині значно дешевші, ніж в Україні. І те, що раніше вона вважала справжньою розкішшю, після переїзду стало нормою, повідомляє liudmyla.rusina.

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Що в Німеччині дешевше, ніж в Україні?

Перше, що помітила українка – це те, наскільки дешеві та доступні в Німеччині квіти.

Коли ми приїхали до Німеччини у 2022 році, на нас у квартирі чекали два чималі букети тюльпанів і троянд, і це нас шокувало. Але згодом ми побачили ціни в супермаркеті на них, і був ще один шок,

– поділилася українка.

Протягом цілого року свіжим букетом можна тішити себе всього за 2 євро – тобто приблизно за 100 гривень. А нарциси навіть дешевші: пучок часом можна купити за 40 гривень.

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Друга доступна річ – це екзотичні фрукти. Велику папаю, що важить десь 2 кілограми, можна купити за 300 гривень, авокадо коштує 50 гривень за 2 штуки, полуниця також відносно недорога.

Кавуни та дині практично протягом всього року можна купити від 100 гривень за штуку.

А ще сири. Наприклад, філадельфію завжди можна в якомусь супермаркеті придбати за 50 гривень, а то й дешевше. А також всі інші сири – м'які, тверді і такий ось французький камамбер,

– додала блогерка.

Українка також помітила, що і йогурти, і рослинне молоко в Німеччині практично вдвічі дешевші, ніж в Україні. Нижчі ціни й на алкоголь, але не міцний: якісні французькі вина та німецьке шампанське стартують від 130 гривень.