Об этом сообщило издание The Daily Meal.

Почему именно их изымают?

Это не прихоть таможенников, а требование федерального законодательства. Согласно действующему Federal Food, Drug, and Cosmetic Act 1938 года, запрещено импортировать продукты, имеющие "ненутритивные объекты" внутри пищи – то есть предметы, которые не являются пищей и не имеют практической пищевой функции.

В оригинальных Киндере именно такая игрушка размещена внутри шоколадного яйца, что и стало основанием для запрета. Как пишет Foundation for Economic Education, таможенники США регулярно изымают такие яйца из международных посылок и в багаже пассажиров. Например, в прошлом сотни тысяч таких шоколадных сюрпризов были конфискованы во время контроля – особенно во время праздников, когда спрос на них растет.



Киндер гарантированно изымут у вас на таможне США / Фото Unsplash

Можно ли избежать проблем?

Важно знать: если оригинальные Kinder Surprise содержат игрушку внутри шоколада, их ввоз в США строго запрещен, и таможенники могут:

конфисковать яйца,

уничтожать их,

возвращать отправителю,

в некоторых случаях накладывать штрафы.

Эти действия применяются независимо от того, это личный багаж, или посылка. Однако не все продукты бренда Kinder запрещены. Например, варианты, в которых игрушка не скрыта в шоколаде, а находится в отдельном отсеке (Kinder Joy), легальны на американском рынке и не подпадают под такой же запрет.

