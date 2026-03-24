Как украинцы пользуются программой "УЗ-3000"?
Благодаря программе люди совершили более 275 тысяч поездок, о чем пишет Экономическая правда.
Всего к "УЗ-3000" присоединились около 679 тысяч пользователей популярного приложения "Укрзализныци". В пресс-службе компании отметили, что по состоянию на 12 марта около 679 тысяч пользователей приложения прошли верификацию и присоединились к программе.
Средняя дальность путешествия в рамках программы составляет 474 километров,
– говорится в материале.
Чаще всего украинцы использовали такие машруты из Киева:
- в Конотоп;
- Сум;
- Харьков;
- Николаева;
- Винницу.
Предложение действует для более 60 пар пассажирских поездов дальнего следования. Однако инициативу планируют в дальнейшем расширять.
Обратите внимание! Дополнительные услуги пассажиры оплачивают отдельно.
Напомним, что для прифронтовых граждан программа стартовала в декабре 2025 года. Об этом сообщали на сайте Министерства развития общин и территорий.
Оформить билет можно следующим образом:
- Обновить или установить приложение "УЗ" (аккаунт обязательно должен быть верифицирован через "Дія.Підпис");
- В приложении нажать на отметку "3000" и "Принять участие".
В то же время оформить билет человек может только на себя или собственного ребенка. В частности дети в возрасте 5 лет или старше получают собственные 3 000 километров.
В то же время неиспользованные километры можно будет впоследствии можно конвертировать в бонусные "обнимашки" в программе лояльности Укрзализныци "Железные Друзья" – функционал появится в приложении в 2026 году.
Важно! По программе Укрзализныци доступны места в плацкарте, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.
