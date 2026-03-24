Як українці користуються програмою "УЗ-3000"?
Завдяки програмі люди здійснили понад 275 тисяч поїздок, про що пише Економічна правда.
Загалом до "УЗ-3000" доєднались близько 679 тисяч користувачів популярного застосунку "Укрзалізниці". У пресслужбі компанії зазначили, що станом на 12 березня близько 679 тисяч користувачів застосунку пройшли верифікацію та долучилися до програми.
Середня дальність подорожі в рамках програми становить 474 кілометрів,

Найчастіше українці використовували такі машрути з Києва:
- до Конотопа;
- Сум;
- Харкова;
- Миколаєва;
- Вінниці.
Пропозиція чинна для понад 60 пар пасажирських поїздів далекого сполучення. Проте ініціативу планують надалі розширювати.
Зверніть увагу! Додаткові послуги пасажири оплачують окремо.
Нагадаємо, що для прифронтових громадя програма стартувала у грудні 2025 року. Про це повідомляли на сайті Міністерства розвитку громад та територій.
Оформити квиток можна таким чином:
- Оновити або встановити застосунок "УЗ" (акаунт обов'язково має бути верифікований через "Дія.Підпис");
- У застосунку натисннути на позначку "3000" та "Взяти участь".
Водночас оформити квиток людина може лише на себе або власну дитину. Зокрема діти віком 5 років або старше отримують власні 3 000 кілометрів.
Водночас невикористані кілометри можна буде згодом можна конвертувати у бонусні "обіймашки" в програмі лояльності Укрзалізниці "Залізні Друзі" – функціонал з'явиться у застосунку у 2026 році.
Важливо! За програмою Укрзалізниці доступні місця у плацкарті, купе, регіональних поїздах та 2 класі Інтерсіті.
Що ще слід знати щодо Укрзалізниці?
- З 1 травня зникнуть сезонні знижки, які регулярно пропонує Укрзалізниця. Для деяких категорій населення ціна на проїзд зросте на 50%.
- Водночас Укрзалізниці оновила ціни на постільну білизну. Відтепер доведеться сплатити до 95 гривень у плацкартах та купе, а також до 180 гривень в люксах і м’яких вагонах.