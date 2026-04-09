Что известно о взяточничестве чиновника УЗ?

Речь идет о заместителе директора департамента экологической безопасности Укрзализныци, сообщили в Офисе Генпрокурора.

По версии следствия, он требовал от представителя компании по производству гранита в Хмельницкой области 100 тысяч долларов. За эти деньги обещал "решить вопрос" с демонтажем и списанием железнодорожного пути, что мешала расширению производства. Схема была довольно хитрой:

сначала организовать так называемый "сезонный объезд", чтобы комиссия признала путь убыточным;

далее – ее демонтировать, списать и убрать из всех реестров;

параллельно планировалось передать землю под колеей общине для использования карьером.

Чиновник убеждал, что это сложный процесс с кучей согласований – от руководства Укрзализныци до Мининфраструктуры и других подразделений. В то же время, вероятно, обещал все организовать "под ключ" за 3 – 6 месяцев и даже ссылался на якобы подобный опыт на Львовской железной дороге. Деньги же хотел получить сразу, наличными.

Задержали его прямо во время передачи средств. Во время обыска обнаружили как саму наличность, так и написанную им расписку. Дополнительные обыски провели дома, на работе и в автомобиле.

Что говорят в Укрзализныце?

В самой компании ситуацию назвали позорно, пишет УЗ.

Реакция компании – без промедлений: она сотрудничает с ГБР и Нацполицией, уже передала все необходимые материалы, а служба корпоративной безопасности постоянно контактирует со следователями. Если выяснится, что к делу причастны другие работники – их также сразу отстранят и передадут данные правоохранителям.

Кроме того, в компании запускают внутреннюю проверку. Самого чиновника уже отстранили от исполнения обязанностей.

Еще раз призываем всех клиентов компании, поставщиков, партнеров и граждан: в случае, если кто-то прикрывается работой в Укрзализныце, предлагает услуги "содействия" или "ускорения"

– ни в коем случае не соглашайтесь на такие предложения, – сообщили в компании.

О подобных случаях советуют сообщать на антикоррупционную горячую линию 0 800 503 222 или сразу обращаться в правоохранительные органы.



