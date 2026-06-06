За що можуть оштрафувати на кордоні?

Митний кодекс передбачає штрафи за порушення перевезення товарів. Під час проходження митного контролю прикордонники можуть перевіряти документи, речі тощо. Не допускається вивезення речей із порушенням прав інтелектуальної власності. Про це йдеться в статті 476 Митного кодексу.

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Як визначає законодавство, товари інтелектуальної власності, право на яку охороняється в Україні, вивозити за кордон не можна. Інакше прикордонники можуть виписати штраф на суму 17 тисяч гривень і до 34 тисяч гривень за повторне порушення.

Тобто, порушення буде, наприклад, ввезення підроблених кросівок із логотипом відомого бренду чи продаж контрафактної електроніки з незаконно використаною торгівельною маркою.

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Таку продукцію не можна розмитнювати й декларувати. Тому якщо митниця встановить таке порушення, то особу можуть притягнути до відповідальності та конфіскували товар.

Крім того, адміністративну відповідальність передбачає стаття 471 Митного кодексу. Її порушенням буде відмова чи ухилення людини від декларування товарів і валюти. За це може виноситися штраф у розмірі 1 700 гривень.

Нагадаємо! Якщо громадянин перевозить до 10 000 євро в еквіваленті, то її декларувати не треба. Така вимога діє лише для більших сум.

Якщо людина під час перетину кордону перешкоджає посадовим особам, які вимагають оглянути товар чи інші речі, то вона також має сплатити 1 700 гривень.

Згідно зі статтею 482 трохи менше порушення передбачено за переміщення або дії перевезення через кордон України речей поза митним контролем. Це вважається контрабандою й карається законом на суму 100 – 200% вартості товару та обов’язковою конфіскацією товарів, які перевозилися з порушенням.

Якщо людина намагатиметься приховати товар при виїзді або в'їзді, то її можуть оштрафувати на суму, що складає 50 – 100% вартості товарів з вилученням речей або без цього.

Також передбачена відповідальність за ухилення від сплати податків та інших митних платежів. Громадянин за таке порушення матиме сплатити від 50% до 150% несплаченої суми митних платежів.

Що варто знати українцям про перетин кордону?

Під час подорожі варто пам'ятати про категорії товарів, які заборонено перевозити через кордон. Ідеться про предмети, які не дозволені до ввезення чи вивезення або потребують обов'язкового декларування на кордоні. За порушення митних правил передбачена адміністративна або інша відповідальність.

Зауважимо, що в Україні розглядають законопроєкт №13673, який передбачає посилення відповідальності за незаконний виїзд за кордон військовозобов’язаних та порушення правил перебування за межами держави. Зокрема, йдеться про криміналізацію окремих дій, які раніше переважно каралися штрафами. Передбачаються зміни до Кримінального кодексу та посилення контролю за такими порушеннями, зокрема через нові процедури досудового розслідування.