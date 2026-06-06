За что могут оштрафовать на границе?

Таможенный кодекс предусматривает штрафы за нарушение перевозки товаров. Во время прохождения таможенного контроля пограничники могут проверять документы, вещи и тому подобное. Не допускается вывоз вещей с нарушением прав интеллектуальной собственности. Об этом говорится в статье 476 Таможенного кодекса.

Смотрите также Выпустят ли за границу, если есть кредиты или активный больничный: в МВД дали четкий ответ

Как определяет законодательство, товары интеллектуальной собственности, право на которую охраняется в Украине, вывозить за границу нельзя. Иначе пограничники могут выписать штраф на сумму 17 тысяч гривен и до 34 тысяч гривен за повторное нарушение.

То есть, нарушение будет, например, ввоз поддельных кроссовок с логотипом известного бренда или продажа контрафактной электроники с незаконно использованной торговой маркой.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Такую продукцию нельзя растаможивать и декларировать. Поэтому если таможня установит такое нарушение, то лицо могут привлечь к ответственности и конфисковали товар.

Кроме того, административную ответственность предусматривает статья 471 Таможенного кодекса. Ее нарушением будет отказ или уклонение человека от декларирования товаров и валюты. За это может выноситься штраф в размере 1 700 гривен.

Напомним! Если гражданин перевозит до 10 000 евро в эквиваленте, то ее декларировать не надо. Такое требование действует только для больших сумм.

Если человек при пересечении границы препятствует должностным лицам, которые требуют осмотреть товар или другие вещи, то он также должен заплатить 1 700 гривен.

Согласно статье 482 немного меньше нарушения предусмотрено за перемещение или действия перевозки через границу Украины вещей вне таможенного контроля. Это считается контрабандой и наказывается законом на сумму 100 – 200% стоимости товара и обязательной конфискацией товаров, которые перевозились с нарушением.

Если человек будет пытаться скрыть товар при выезде или въезде, то его могут оштрафовать на сумму, что составляет 50 – 100% стоимости товаров с изъятием вещей или без этого.

Также предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты налогов и других таможенных платежей. Гражданин за такое нарушение должен будет уплатить от 50% до 150% неуплаченной суммы таможенных платежей.

Что следует знать украинцам о пересечении границы?

Во время путешествия стоит помнить о категории товаров, которые запрещено перевозить через границу. Речь идет о предметах, которые не разрешены к ввозу или вывозу или требуют обязательного декларирования на границе. За нарушение таможенных правил предусмотрена административная или иная ответственность.

Заметим, что в Украине рассматривают законопроект №13673, который предусматривает усиление ответственности за незаконный выезд за границу военнообязанных и нарушение правил пребывания за пределами государства. В частности, речь идет о криминализации отдельных действий, которые ранее преимущественно наказывались штрафами. Предусматриваются изменения в Уголовный кодекс и усиление контроля за такими нарушениями, в частности через новые процедуры досудебного расследования.