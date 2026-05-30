Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" роз'яснило 24 Каналу, які на які документи справді звертають увагу прикордонники під час перетину державного кордону.

Чи можуть не випустити за кордон, якщо є кредити чи оформлений лікарняний?

У Міністерстві внутрішніх справ наголосили, що під час перетину кордону кредитні зобов’язання громадян не перевіряються. Зокрема, прикордонники не цікавляться наявністю кредитів, розстрочок чи іпотек.

Так само це стосується і перебування на лікарняному. У МВС підкреслили, що листки непрацездатності на кордоні не перевіряють, тож сама ця обставина не може бути підставою для відмови у виїзді за кордон.

Зрештою, як зауважили у міністерстві внутрішніх справ, прикордонники можуть відмовити у виїзді з України лише з підстав, прямо визначених законодавством.

Це може бути:

заборона виїзду за рішенням суду;

чинний запобіжний захід у кримінальному провадженні;

наявність невиконаних судових зобов’язань;

перебування особи в розшуку;

адміністративний нагляд поліції;

заборона, встановлена виконавчою службою (наприклад, через борги по аліментах);

відсутність необхідних документів для перетину кордону.

Усі інші причини, не передбачені законом, не можуть бути підставою для недопуску до виїзду.

Окремо у МВС нагадали, що під час воєнного стану всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ в електронному чи паперовому вигляді. Цей документ прикордонна служба буде перевіряти під час перетину кордону.

Зверніть увагу! Якщо у вас виникли запитання щодо правил перетину кордону, документів, які потрібні для цього, або роботи Міністерства внутрішніх справ України, залишайте їх у коментарях під цією новиною.