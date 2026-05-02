Міністерство внутрішніх справ України у рамках проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, чи потрібно завжди мати при собі документи під час воєнного стану, і що буде, якщо їх немає.

Які документи треба мати при собі?

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" свідчить, що відповідними документами є:

паспорт громадянина України або ID-картка;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

посвідчення водія; посвідка на постійне або тимчасове проживання;

військово-облікові документи для військовозобов'язаних громадян відповідно до законодавства;

інші документи, що посвідчують особу (за наявності).

Якщо людина не має при собі документів, то поліцейські можуть перевірити дані через відповідні бази або, за потреби, доставити особу до найближчого підрозділу поліції для її ідентифікації.

Документи можуть перевіряти у всіх громадян, незалежно від статі. Але є нюанс стосовно військового обліку. Під час воєнного стану поліцейські можуть попросити чоловіків від 18 до 60 років показати не лише паспорт, а й військово-облікові документи.

Зверніть увагу! Перевіряти військово-облікові документи можуть у різних місцях – за місцем проживання, роботи чи навчання, у громадських місцях, а також на блокпостах. Це стосується як паперових, так і електронних документів.