Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту "Запитай у МВС" пояснило 24 Каналу, як можна перереєструвати транспортний засіб без особистої присутності та які документи для цього потрібні.

Як можна перереєструвати авто за допомогою застосунку Дія?

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що перереєструвати транспортний засіб можна без особистої присутності продавця та покупця в сервісному центрі МВС. Для цього є два зручні варіанти.

Перший – продаж транспортного засобу онлайн через застосунок Дія. Послуга доступна для фізичних осіб, скористатися нею продавець може один раз на рік.

У продавця в Дії мають бути такі документи:

ID-картка (або закордонний паспорт/посвідка на проживання) із зареєстрованим місцем проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію авто.

Транспортний засіб перевіряють в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів. Якщо обмежень немає, договір купівлі-продажу надходить до сервісного центру МВС, де виготовляють свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на імʼя нового власника та присвоюють номерний знак (якщо обрано новий із серією DI),

– пояснили у МВС.

Там також зауважили, що покупець може самостійно обрати формат свідоцтва про реєстрацію – у вигляді пластикового документа або ж цифрового.

"Готовий пакет документів та/ або новий номерний знак (у разі замовлення пластика та номеру із серією DI) передається до ДП "Інфотех", яке організовує доставлення Укрпоштою", – зазначили у міністерстві.

Зверніть увагу! Якщо ви обрали новий номерний знак із серією DI – користуватися авто можна після його отримання, якщо залишили наявний закріплений – одразу після відображення свідоцтва в Дії.

Як ще можна оформити процедуру?

Іншим варіантом перереєстрації автомобіля – оформити довіреність на уповноваженого представника. Якщо власник за кордоном, документ можна оформити в іноземного нотаріуса або в консульстві України.

Якщо довіреність оформлена за кордоном в іноземного нотаріуса, вона підлягає апостилюванню (для країн-учасниць Гаазької конвенції), а на території України – перекладу українською мовою з подальшим нотаріальним засвідченням. У разі оформлення довіреності в консульській установі України за кордоном апостиль і переклад не потрібні,

– пояснили у МВС.

У міністерстві зазначили, що уповноважений представник із довіреністю звертається до сервісного центру МВС, укладає договір купівлі-продажу від імені власника та одразу перереєстровує авто вже на покупця.

"Якщо продавець перебуває в Україні (зокрема на службі) і не може особисто звернутися до сервісного центру МВС, довіреність оформлюється у нотаріуса – без апостиля та перекладу", – розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Зауважте! Уповноважений представник, на якого оформлено довіреність, не може зареєструвати транспортний засіб на себе, оскільки діє від імені власника.

Щоб укласти договір купівлі-продажу, в сервісному центрі МВС мають бути присутні дві сторони – продавець і покупець (або їхні представники). Тому у МВС рекомендують завчасно оформлювати довіреність щонайменше на двох осіб, аби укладення угоди стало можливим.

До речі, якщо у вас лишилися питання щодо документів для водіїв, сервісних центрів МВС або ж стосовно роботи Міністерства внутрішніх справ України, залишайте їх у коментарях під цією новиною.