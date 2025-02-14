Такі ситуації, коли у багажі заборонені продукти або їх кількість перевищена, можуть призвести до ускладнень у спілкуванні з митниками. Часто українців цікавить питання: чи можна перевозити ковбасу? Відповідь сьогодні дає 24 Канал.

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Чи можна перевозити ковбасу через кордон

Існують продукти, які категорично заборонено вивозити за межі країни, тому під час перетину кордону працівники митної служби можуть їх конфіскувати.

Заборонені продукти для перевезення:

сало та ковбаси;

сир, молоко та кисломолочні продукти;

свіже м'ясо і будь-які м'ясні вироби;

понад 20 кілограмів риби та 125 грамів осетрової ікри;

консерви (домашні чи магазинні на м'ясній основі).

При цьому ковбаси можна перевозити в малій кількості для власного споживання, наприклад на канапках.