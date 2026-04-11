Благодаря чему растет пенсия после 75?

После 75 лет пенсия в Украине действительно растет, но не так очевидно, как может казаться. Многие пенсионеры даже не замечают этого повышения, ведь оно не оформляется как отдельная выплата, пишет Пенсионный фонд.

При этом, она широко известна как возрастная надбавка, которая работает по принципу постепенного увеличения:

с 70 лет к пенсии добавляется 300 гривен в месяц;

после 75 лет эта сумма возрастает до 456 гривен.

Но здесь и кроется самый важный нюанс – это не новая доплата, а обновленный размер той же надбавки. То есть фактически после 75 лет пенсия увеличивается лишь на 156 гривен ежемесячно. Именно поэтому повышение часто "теряется" в общей сумме выплаты.

Важно! После 80 лет происходит еще один этап – надбавка возрастает еще на 114 гривен. Таким образом государство постепенно усиливает поддержку для старших возрастных групп.

Почему не все замечают надбавки к пенсии?

Возрастная доплата начисляется автоматически, без заявлений или обращений. Она просто добавляется к общей сумме пенсии, без отдельного сообщения или выделения в платежке, уточняет ПФУ.

Справочно: Если общая пенсия превышает установленный уровень (в 2026 году это 10 340 гривен), то размер надбавки могут скорректировать. А работающие пенсионеры вообще не получают ее до момента увольнения.

В итоге имеем ситуацию: доплата есть, она начисляется, но из-за формата и размера ее легко не заметить.

Какие еще доплаты могут "спрятаться" в пенсии?

Похожая история и с другими надбавками. В структуре пенсии могут быть выплаты, которые не выглядят как отдельные деньги, но влияют на общую сумму.

Например:

доплата за сверхнормативный стаж

надбавки за особые заслуги

выплаты на уход для людей старшего возраста

Часто эти суммы не выделяются отдельно, поэтому люди просто не знают, что часть их пенсии это именно дополнительные начисления.

Индексируются ли в Украине надбавки к пенсии?