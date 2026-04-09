Какая будет пенсия, если имел доход 17 тысяч гривен?
Кроме дохода, при расчетах пенсии необходимо учесть стаж. Требования к его количеству зависят от возраста, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас быстрее всего человек может уйти на пенсию в 60 лет, если он имеет не менее 33 лет стажа. Для другого возраста минимумы такие:
- в 63 года нужно иметь для выхода на пенсию, как минимум – 23 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Заметим, это норы стажа именно для 2026 года. До 2028 минимумы для 60 и 63 лет будут расти, сообщает 7eminar.
Важно! Рассмотрим ситуацию, где пенсионер выходит на заслуженный отдых на общих условиях. Для расчетов используем пенсионный калькулятор.
При указанных выше условиях, пенсия в 60 лет составит примерно – 6,2 тысячи гривен.
Какая пенсия при стаже 33 года и доходе 17 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что важно знать о стаже в 2026 году?
Не все время работы могут зачислить в общее количество стажа. Речь идет, в частности, о периодах, когда лицо осуществляло свою деятельнось неофициально.
Сейчас в страховой стаж засчитывают только те периоды, за которые уплачен ЕСВ. Причем эти взносы должны быть не менее минимальных.
Стаж разрешено покупать. Сейчас месяц стоит – 1 902,34 гривны. Год, соответственно, имеет цену – 22 828,08 гривен.