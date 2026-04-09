Какая будет пенсия, если имел доход 17 тысяч гривен?

Кроме дохода, при расчетах пенсии необходимо учесть стаж. Требования к его количеству зависят от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Читайте также 169 тысяч пенсионеров без денег: почему Лубинец раскритиковал систему Минсоцполитики

Сейчас быстрее всего человек может уйти на пенсию в 60 лет, если он имеет не менее 33 лет стажа. Для другого возраста минимумы такие:

в 63 года нужно иметь для выхода на пенсию, как минимум – 23 года страхового стажа;

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Заметим, это норы стажа именно для 2026 года. До 2028 минимумы для 60 и 63 лет будут расти, сообщает 7eminar.

Важно! Рассмотрим ситуацию, где пенсионер выходит на заслуженный отдых на общих условиях. Для расчетов используем пенсионный калькулятор.

При указанных выше условиях, пенсия в 60 лет составит примерно – 6,2 тысячи гривен.



Какая пенсия при стаже 33 года и доходе 17 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что важно знать о стаже в 2026 году?