Завдяки чому зростає пенсія після 75?

Після 75 років пенсія в Україні справді зростає, але не так очевидно, як може здаватися. Багато пенсіонерів навіть не помічають цього підвищення, адже воно не оформлюється як окрема виплата, пише Пенсійний фонд.

При цьому, вона широко відома як вікова надбавка, яка працює за принципом поступового збільшення:

з 70 років до пенсії додається 300 гривень на місяць;

після 75 років ця сума зростає до 456 гривень.

Але тут і криється найважливіший нюанс – це не нова доплата, а оновлений розмір тієї ж надбавки. Тобто фактично після 75 років пенсія збільшується лише на 156 гривень щомісяця. Саме через це підвищення часто "губиться" у загальній сумі виплати.

Важливо! Після 80 років відбувається ще один етап – надбавка зростає ще на 114 гривень. Таким чином держава поступово підсилює підтримку для старших вікових груп.

Чому не всі помічають надбавки до пенсії?

Вікова доплата нараховується автоматично, без заяв чи звернень. Вона просто додається до загальної суми пенсії, без окремого повідомлення чи виділення в платіжці, уточнює ПФУ.

Довідково: Якщо загальна пенсія перевищує встановлений рівень (у 2026 році це 10 340 гривень), то розмір надбавки можуть скоригувати. А працюючі пенсіонери взагалі не отримують її до моменту звільнення.

У підсумку маємо ситуацію: доплата є, вона нараховується, але через формат і розмір її легко не помітити.

Які ще доплати можуть "заховатися" в пенсії?

Схожа історія і з іншими надбавками. У структурі пенсії можуть бути виплати, які не виглядають як окремі гроші, але впливають на загальну суму.

Наприклад:

доплата за понаднормовий стаж

надбавки за особливі заслуги

виплати на догляд для людей старшого віку

Часто ці суми не виділяються окремо, тому люди просто не знають, що частина їхньої пенсії це саме додаткові нарахування.

Чи індексуються в Україні надбавки до пенсії?