Чому розмір вікових доплат відрізняється?

Дійсно, іноді після досягнення 75 років пенсіонери помічають, що розмір вікової доплати до пенсії виглядає меншим, ніж надбавка, призначена після 70 років, пише Пенсійний фонд.

Цікаво: Страховий стаж у 2026 році збільшився: скільки потрібно працювати, аби вийти на пенсію

На перший погляд це може здатися парадоксом, адже законодавство передбачає більшу суму доплати для старшої вікової категорії. Насправді така ситуація пояснюється особливостями механізму нарахування цієї виплати.

Важливо! Якщо розмір вікової доплати викликає сумніви, насамперед варто перевірити кілька ключових моментів. Зокрема, важливо з’ясувати, чи не перевищує загальний розмір пенсійної виплати встановлений граничний рівень, від якого залежить право на отримання такої надбавки.

Як працює система вікових доплат?

В Україні передбачені спеціальні надбавки до пенсії для осіб, які досягли 70, 75 та 80 років. Вони є частиною системи соціальної підтримки громадян старшого віку, наголошують у ПФУ.

Наразі розміри таких доплат становлять:

до 300 гривень – для осіб віком від 70 до 74 років;

до 456 гривень – для пенсіонерів віком від 75 до 79 років;

до 570 гривень – для громадян віком від 80 років.

Водночас така надбавка призначається лише за умови, що загальний розмір пенсійної виплати разом з усіма доплатами не перевищує 10 340,35 гривні.

Якщо пенсія більша за цей поріг, вікова доплата не встановлюється.

Чому сума може бути меншою у місяці переходу?

Особливість цієї виплати полягає в тому, що вона нараховується не з першого дня місяця, а з дня народження пенсіонера.

Через це у місяці, коли людині виповнюється 75 років, розрахунок здійснюється пропорційно дням:

за період до дня народження застосовується попередній розмір надбавки (для віку 70 – 74 років);

з дня народження починає діяти новий розмір доплати для віку 75 – 79 років.

Саме через таку пропорційну систему в перехідному місяці фактична сума доплати може виглядати меншою за повний розмір надбавки.

Довідково: У разі необхідності пенсіонер може звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та отримати детальний розрахунок пенсії. Важливо пам’ятати, що вікові надбавки встановлюються автоматично, тому подавати окрему заяву для їх призначення не потрібно.

Коли доплата виплачуватиметься у повному розмірі?

Починаючи з наступного повного місяця після дня народження, вікова надбавка має виплачуватися вже у повному обсязі відповідно до нової вікової категорії.

Для осіб віком від 75 до 79 років її максимальний розмір становить до 456 гривень, якщо загальна пенсія не перевищує встановлений граничний рівень.

Зверніть увагу! Також має значення дата, з якої була призначена нова вікова доплата. Оскільки вона нараховується з дня досягнення відповідного віку, у місяці переходу до нової вікової категорії виплата може бути розрахована пропорційно кількості днів.

Що варто перевірити пенсіонерам в Україні?