Кому уряд зміни пенсійні виплати у березні?

Мова йде про виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців, про що нагадали у Пенсійному фонді.

З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї загиблого захисника або захисниці (батьків, дружину чи чоловіка, а також на одну дитину загиблого, якій замість пенсії призначено державну допомогу) становить не менше 12 810 гривень на людину.

Зверніть увагу! До березня розмір мінімальної виплати був 7 800 гривень.

Також збільшуються мінімальні виплати для родин, де пенсія призначена двом і більше членам сім’ї загиблого захисника чи захисниці (крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка), а державна соціальна допомога призначена двом і більше дітей загиблого захисника. Для них допомога становитиме не менше 10 020 гривень на кожного члена сім’ї замість 6 100 гривень.

А вже з 1 березня 2027 року ці пенсії індексуватимуть щороку. Перерахунок буде проведений без необхідності додаткового звернення від отримувачів.

Нагадаємо! Про зміну цих виплат на початку лютого повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини.

