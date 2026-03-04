Кому правительство изменило пенсионные выплаты в марте?

Речь идет о выплатах для членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, о чем напомнили в Пенсионном фонде.

С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего защитника или защитницы (родителей, жену или мужа, а также на одного ребенка погибшего, которому вместо пенсии назначена государственная помощь) составляет не менее 12 810 гривен на человека.

Обратите внимание! До марта размер минимальной выплаты был 7 800 гривен.

Также увеличиваются минимальные выплаты для семей, где пенсия назначена двум и более членам семьи погибшего защитника или защитницы (кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа), а государственная социальная помощь назначена двум и более детям погибшего защитника. Для них помощь составит не менее 10 020 гривен на каждого члена семьи вместо 6 100 гривен.

А уже с 1 марта 2027 года эти пенсии будут индексировать ежегодно. Перерасчет будет проведен без необходимости дополнительного обращения от получателей.

Напомним! Об изменении этих выплат в начале февраля сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что государство должно поддерживать семьи тех, кто отдал жизнь за защиту Родины.

Что еще следует знать украинским пенсионерам?