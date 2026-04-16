Удваивается ли льгота для супругов УБД?

Ответ на этот вопрос предоставили в Пенсионном фонде Украины Донецкой области.

Напомним, что участникам боевых действий и членам их семей, если они проживают вместе предусмотрена скидка. Речь идет о 75% по оплате за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм потребления. Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

При данных обстоятельствах каждый из льготников имеет право на 75% скидки платы за жилищно-коммунальные услуги,

– объяснили в ПФУ.

А в случае проживания по одному адресу скидка не суммируется, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм на двух человек.

В частности человек со статусом УБД имеет право на такие скидки в размере 75%:

оплата за пользование жильем в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 квадратный метр общей площади жилья на каждое лицо, которое постоянно проживает в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью); оплата за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и т.д.) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления; оплата стоимости топлива, в частности жидкого (в пределах норм, установленных для продажи населения) для лиц, проживающих в домах и не имеющих центрального отопления.

Обратите внимание! Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется скидка в размере 75% за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади – это уже 42 квадратных метра на каждого человека и 21 квадратный метр на семью.

