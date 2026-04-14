Хто з українців зможе не платити за комунальні послуги?

Про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та облік збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна".

Він опублікований на сайті Верховної Ради. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт у вівторок, 14 квітня.

У пояснювальній записці йдеться, що метою законопроєкту є врегулювання на законодавчому рівні питання щодо звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком (або зменшення плати за рішенням співвласників) у випадку пошкодження чи руйнування житла.

На сьогодні більше трьох мільйонів громадян країни мають пошкоджене або зруйноване житло. Багато хто з цих осіб були вимушені покинути власні домівки та емігрувати за кордон або в сусідні, більш безпечні, населені пункти. Актуальним у цьому разі стає питання оплати деяких комунальних послуг в таких будівлях,

– написано у тексті.

У зв'язку з руйнуванням чи пошкодженням, мешканці не платитимуть:

за утримання будинку;

послуги, які фактично не надаються.

Зверніть увагу! Платежі мають бути зупинені на період відновлення.

Але мова йде не тільки про повністю зруйновані будинки. Навіть часткові пошкодження можуть бути підставою для звільнення від оплати – якщо житло непригодно для експлуатації.

Щоб припинити нарахування платежів, слід підтвердити факт пошкодження чи руйнування житла. Згідно з інформацією, це буде робитися таким чином:

проводиться обстеження об’єкта;

фіксується стан житла;

інформація вноситься до реєстрів.

І вже після цього припиняється нарахування платежів.

Нові правила діятимуть протягом воєнного стану та ще один рік після його завершення чи скасування.

Нагадаємо! Верховна Рада України прийняла Закон 25 квітня, про що повідомили у ВРУ. "За" проголосували 308 депутатів.

