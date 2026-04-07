Що змінилося у повірці лічильників?

Про те, які зміни ухвалив уряд і на що вплинуть оновлення, йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Кабінет міністрів змінив правила для організацій, які перевіряють лічильники води, газу та електроенергії. Відтепер усі правила уніфіковані та зведені до єдиного формату.

Іншими словами оновлення зменшує можливості для довільних рішень під час повірки та за її результатами. Адже саме така процедура впливає на нарахування комунальних послуг для українців. Тобто система має працювати злагоджено й чітко, а також справедливо до всіх споживачів.

За показниками лічильників нараховуються платіжки мільйонів українців. Тому держава має чітко контролювати, хто і на яких підставах отримує право перевіряти ці прилади. Оновлений порядок приводить цю процедуру у відповідність до сучасних стандартів адміністративного права – з чіткими строками та зрозумілими критеріями,

– пояснив Віталій Петрук, заступник міністра економіки.

Ключові зміни торкнулися кожного з етапів видачі свідоцтв про повірку для відповідних організацій.

На першому етапі під час подання документів на повірку Мінекономіки повідомить організацію про неповний пакет документів або неточності протягом 3 робочих днів. Зокрема нададуть 10 календарних днів на виправлення неточностей. А відмова у реєстрації заяви відтепер неможлива.

Далі йде – перевірка організації, яку здійснює Мінекономіки за такими критеріями:

незалежність і неупередженість організації;

кваліфікація робітників;

наявність необхідного обладнання;

нормативні документи;

система якості.

Відомо, що у складі комісії працюватимуть фахівці з метрології, які мають досвід у сфері не менше 5 років. Працівники складатимуть тест на 40 питань і демонструватимуть практичні навички повірки.

Щодо оскарження результатів – така можливість теж є. Однак не пізніше, ніж за 5 днів після того, як організація отримає акт перевірки з результатами. Письмове звернення із зауваженнями Мінекономіки розглядатиме до 5 робочих днів.

Зокрема рішення про відкликання свідоцтва та припинення його дії відтепер ухвалюватимуть протягом 20 робочих днів.

А ось оскаржити відмову в наданні свідоцтва можна через суд – протягом 6 місяців від моменту прийняття рішення.

Які особливості повірки лічильників під час воєнного стану?

Відповідно до постанови Кабміну 440 деякі українці можуть не проводити повірку лічильників. Йдеться про людей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Після скасування воєнного стану їм нададуть окремий час – 3 місяці, щоб відновити повірку.

Для жителів у зонах бойових дій теж є поблажка. Їм зробити повірку можна протягом 6 місяців після закінчення війни.

Зауважте! З початком повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року уряд тимчасово скасував повірку лічильників. Однак з червня 2023 року процедуру відновили в обов'язковому порядку.

Зокрема для ресурсу Українська Енергетика юристка ЮФ Sayenko Kharenko Наталія Гутаревич розповіла, що відновлення повірки лічильників під час війни є цілком законним і навіть потрібним заходом. Вона акцентувала, що відповідно до закону "Про метрологію та метрологічну діяльність" розрахунки між споживачами та постачальниками у сфері надання комунальних послуг належать до законодавчо регульованої метрології. А от засоби вимірювальної техніки (лічильники, наприклад) можна застосовувати лише за періодичної повірки.

Іншими словами без повірки лічильників постачання комунальних послуг під загрозою, бо компанії мають бути певні в тому, кому надають послуги і чи справно працює техніка.

Зокрема якщо не пройти повірку вчасно, найперший із наслідків для споживачів – завищені суми в платіжках.

Якщо лічильник, встановлений у квартирі, потребував повірки, але не пройшов її, то вона буде сплачувати не за фактичне споживання по лічильнику, а за формулою. А це може бути вдвічі або втричі більше, ніж фактичне споживання,

– пояснював голова Спілки споживачів комунальних послуг, Олег Попенко.

Водночас в "Укрводоканалекологія" коментували ситуацію так: без повірки може зрости кількість аварій та втрат ресурсів, після чого зросте тариф на комунальні послуги.

