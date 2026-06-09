Сталося це під час одного із засідань Ради безпеки, деталі передає 24 Канал.

До теми "Шеф, усьо пропало": Мельник у Радбезі ООН потролив Небензю у відповідь на запрошення до Росії

Що сказав Мельник в ООН?

Український представник натякнув на не надто веселі настрої, що панують у російському суспільстві. Жителі країни-агресорки дедалі більше відчувають на собі настрої війни, яку вони ведуть проти України.

Доречним, на думку Мельника, було згадати фразу з відомого мільфільму радянських часів під назвою "Летючий корабель". Так, росіян потроху наздоганяє бумеранг.

Эх, жизнь моя – жестянка, Да ну её в болото!

– сказав дипломат.

Варто зазначити, що це далеко не перший подібний випадок в ООН. Раніше український дипломат Андрій Мельник висловив упевненість, що Росія не зможе здобути перемогу у війні, та у жартівливій формі звернувся до російського представника Василя Небензі. "Поздно, Вася, пить боржоми, – сказав він йому, додавши англійською: – "Коли нирки вже відмовили".

До того ж, під час заходу в ООН, організованого як неформальна зустріч любителів пива, українська делегація презентувала крафтовий напій львівської броварні з етикеткою, що символічно зображала руйнування Кремля.

Василь Небензя був помітно вражений побаченим і залишив подію вже за кілька хвилин після початку. Також на одному з засідань Мельник розкритикував Росію за імперські амбіції, попри те, що чверть її населення не має навіть туалетів.