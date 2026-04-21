Про деталі засідання повідомляє Укрінформ.

Що Андрій Мельник сказав про Росію?

Постійний представник України при ООН розкритикував Росію за те, що значна частина її населення живе без доступу до базових благ цивілізації в той час, як Кремль проводить імперську політику і намагається претендувати на статус "великої держави".

Дипломат розповів, що згідно з офіційною статистикою, майже кожен четвертий росіянин не має доступу до базових сантехнічних умов, таких як централізована каналізація. Він зазначив, що у сільській місцевості ситуація значно гірша, і в деяких регіонах – дві треті росіян користуються вуличними туалетами.

Мельник розкритикував Кремль за необґрунтовані імперські амбіції та відірваність від жахливої реальності російського життя, тому що Росія вимагає визнання як "велика наддержава", бажає перекроювати кордони сусідніх держав та нав’язувати нові сфери впливу. Проте, вона залишається країною, в якій 35 мільйонів громадян змушені користуватися вуличними туалетами. Український дипломат зазначив, що ця кількість зіставна з населенням таких країн, як Польща чи Саудівська Аравія, або штатів Техас і Каліфорнія.

Путін хоче, щоб Росію сприймали як шанованого глобального гравця, тоді як умови життя значної частини її населення не кращі, ніж у ранньому Середньовіччі,

– сказав Мельник.

Що Мельник казав про російські злочини?

Також постійний представник при Раді Безпеки ООН висловився про воєнні злочини Росії в Україні, згадавши трагедії в Київській області після деокупації. Він нагадав, що після звільнення Бучі у місті було виявлено понад 450 убитих.

На його думку, одним з основних факторів особливої жорстокості російських окупантів могла бути різниця в побутових та соціальних умовах місцевих мешканців та російських злочинців. Дипломат вважає, що такий сильний контраст міг посилити агресію російських окупантів.

Російські солдати, багато з яких досі живуть у середньовічних умовах і користуються вигрібними ямами, зіткнулися з тим, чого вони ніколи не очікували побачити: звичайні українські родини, які живуть із гідністю у сучасних будинках, у громадах, що побудували добробут за тридцять років незалежності,

– розповів Мельник.

Мельник назвав вбивства росіянами мирного населення однією з найтемніших сторінок сучасної історії.

