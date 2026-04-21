Він також зауважив, що країна-терористка намагається досягти своїх цілей, використовуючи дипломатичний тиск та ультиматуми. Вона, зокрема, вимагає виходу ЗСУ із Донбасу, але цього не буде. Про це передає Укрінформ.

Що сказав Мельник про Донеччину?

Росія вимагає вивести українські війська із Донеччини, щоб почати переговори. Але Андрій Мельник наголосив, що Україна відкидає будь-який тип ультиматуму.

Ми ніколи не залишимо жодного квадратного міліметра нашої землі. Ми ніколи не залишимо жодного з наших громадян,

– наголосив він.

Мельник зазначив, що заяви Кремля щодо захоплення Донецької області безглузді. Адже Росія – це найбільша країна планети. Її площа 17,1 мільйона квадратних кілометрів. А 6 тисяч квадратних кілометрів Донеччини – це лише 0,03% від її території.

Попри це Москва продовжує твердити, що мир нібито залежить від українських поступок.

"Чи справді хтось вірить у цю казку? Ми – ні", – зазначив український постпред.

До слова, президент Зеленський заявив, що добровільний вихід українських військових з територій Донецької та Луганської областей буде стратегічним програшем для України.

Які втрати Росії?

Андрій Мельник у своїй доповіді зауважив, що Україна воює за свою Батьківщину, а Росія "спалює власне населення". З часів Першої світової війни жодна армія, окрім російської, не платила так масово життями за незначні територіальні здобутки.

Втрати ворога становлять у середньому 254 військових на кожен квадратний кілометр.

Зауважте, під час радянсько-фінської війни у 1939 – 1940 років, за словами Мельника, ціна людських життів на квадратний кілометр була приблизно у сто разів нижчою.

Це порівняння ілюструє фундаментальну реальність цієї війни: Росія досягає мінімальних територіальних здобутків за надзвичайно високу людську ціну. Якщо помножити 6 тисяч на 254 загиблих солдати на кожен квадратний кілометр, то щоб захопити всю територію Донецької області, пан Путін мав би відправити на смерть щонайменше ще півтора мільйона солдатів,

– сказав Мельник.

Такі цифри подвоїли б поточні втрати Росії і загальна кількість сягнула понад 3 мільйони осіб.

Постпред зауважив, що хоч для Путіна цінність життя росіян "менша за копійку", такі втрати були б катастрофічними.

Мельник оцінив, що за нинішніх темпів спроба окупувати всю Україну обійшлася б у понад 122 мільйони вбитих окупантів.

Враховуючи черепашачий темп просування Росії, ця безславна "перемога" тривала б близько 183 років,

– зауважив він, додавши, що Путіну ніколи не вдасться захопити Україну військовим шляхом.

Український постпред зазначив, що натомість Путін "швидше знищить саму Росію". А це принесе на російські території економічний занепад, зростання внутрішніх соціальних потрясінь і насамкінець територіальний розпад.

