Українські сили мають успішні контратаки на різних напрямках. Про це йдеться в новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, намагаючись, зокрема, створити так звану "буферну зону" вздовж кордону в Сумській області. Водночас, за даними українських військових, ці спроби не мають тактично значущих результатів – противник не просунувся 20 квітня, а його здобутки обмежуються прикордонними селами.

Українське командування також спростовує заяви про загрозу напівоточення Сум із півночі та сходу, наголошуючи, що ситуація залишається стабільною. Попри це, російські сили продовжують використовувати нестандартні тактики – зокрема, намагалися вдруге за тиждень проникнути вглиб території через газопровід поблизу одного з населених пунктів на півночі області.

На Харківському напрямку ворог також активний, але без підтверджених просувань. Російські підрозділи проводять штурми та диверсійні вилазки, тоді як ЗСУ контратакують і не дають закріпитися на зайнятих позиціях. Українські військові активно застосовують дрони, що суттєво ускладнює дії противника. У районі Куп'янська росіяни посилили атаки, зокрема із використанням мотоциклів, що пов'язано зі зміною погодних умов і появою зелених насаджень. Також зростає інтенсивність ударів по українській логістиці за допомогою артилерії та безпілотників.

Ситуація на Сумщині та Харківщині / Карти ISW

На Донеччині тривають важкі бої одразу на кількох ділянках. Російські сили намагаються просуватися в районах Слов'янська, Костянтинівки та Покровська, однак їхні здобутки залишаються обмеженими. Подекуди фіксуються незначні просування або проникнення, але українські сили зберігають контроль над ключовими позиціями та проводять контратаки.

До слова. Навіть у самій Росії визнають повільні темпи наступу. За оцінками російських чиновників, просування вимірюється сотнями метрів на тиждень, а захоплення великих міст Донбасу може тривати місяцями.

Українська армія паралельно продовжує завдавати ударів по тилових об'єктах ворога. Зокрема, були уражені склади боєприпасів, бази безпілотників і командні пункти на окупованих територіях. Також підтверджено знищення сучасних систем протиповітряної оборони, що послаблює захист російських військ.

Ситуація на Донеччині / Карти ISW

На південному напрямку у – Запорізькій та Херсонській областях – російські сили продовжують обмежені атаки та спроби проникнення, але без успіху. Українські підрозділи утримують позиції та завдають точкових ударів у відповідь.

Ситуація на півдні України / Карти ISW

Важливо! Колишній розвідник-снайпер морської піхоти США Меттью Семпсон у розмові з 24 Каналом зазначав, що великоднє перемир'є змогло добре вплинути на ЗСУ. Навіть попри те, що Росія постійно порушувала режим припинення вогню, українські військові змогли провести гарну розвідку. Як зазначає Семпсон, українські сили мають високу якість розвідки, що допомагає їм бути добре підготовленими до відновлення боїв.

