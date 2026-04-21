У розмові з 24 Каналом Меттью Семпсон — колишній розвідник-снайпер морської піхоти США, ветеран війни в Афганістані й Іраку, доброволець міжнародного легіону ЗСУ – припустив, що Росія, напевно, вірить у те, що це можливо. Однак росіяни можуть помилятися.
До теми Путіну потрібно це до 9 травня: як Росія використала перемир'я та що готує найближчим часом
Як готувалися українські сили до відновлення боїв?
Семпсон зазначив, що судячи з його взаємодії з місцевою розвідувальною спільнотою, вона винятково якісно відстежує дії росіян.
"Тому навіть якщо наша сторона не завдає прямих ударів, а просто спостерігає, вона все одно добре підготовлена до моменту, коли бої відновляться", – пояснив колишній розвідник-снайпер.
До слова. Після "великоднього перемир'я" Росія, на думку військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа, знову може оголосити перемир'я – цього разу на 9 травня. Такі дати, на його думку, для Кремля мають особливе значення, адже довкола них будують і пропаганду, і публічні сигнали назовні.
Він згадав, що обізнаність настільки гарна, що його друг, який узяв у полон російського військовослужбовця, навіть знав його позивний. Він не просто знайшов якогось окупанта, а конкретного. Тому що заздалегідь було відомо, кого з росіян буде брати у полон.
Це, за словами добровольця, лише один із багатьох прикладів, наскільки добре працює наша команда у цій війні і наскільки вона сильніша за російську.
Росіяни залучають більшу кількість сил, але наша сторона забезпечує значно вищу якість, як у підготовці бійців, так і в усьому процесі збору розвідданих,
– підкреслив Меттью Семпсон.
Він додав, що збирання розвідданих – це результат міцного партнерства України з багатьма західними союзниками, які допомагають їй отримувати цю інформацію. Завдяки цьому, зокрема, вдається зберегти якнайбільшу кількість життів не лише цивільних українців, але й військових на лінії фронту.
Як пройшло "великоднє перемир'я"?
Володимир Путін оголосив так зване "великоднє перемир’я", яке мало тривати з 16:00 11 квітня до завершення 12 квітня 2026 року. Також Кремль зробив заяву, що розраховує на відповідний крок з боку України.
Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що на суходолі, на морі й у повітрі на час святкування Великодня Сили оборони мали забезпечити дотримання режиму припинення вогню.
Однак під час "перемир'я" вороги на Харківщині розстріляли чотирьох українських військовополонених, хоча й, за словами начальника відділу комунікацій 14-го армійського корпусу ЗСУ Віталія Саранцева, окупанти мали намір заперечувати це.
Пізніше у Генштабі ЗСУ повідомили, за час "великоднього перемир'я" Росія майже 11 тисяч разів порушила його, атакувавши артилерією і дронами та здійснивши 119 штурмів.