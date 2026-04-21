В разговоре с 24 Каналом Мэттью Сэмпсон - бывший разведчик-снайпер морской пехоты США, ветеран войны в Афганистане и Ираке, доброволец международного легиона ВСУ – предположил, что Россия, наверняка, верит, что это возможно. Однако россияне могут ошибаться.

Как готовились украинские силы к возобновлению боев?

Семпсон отметил, что судя по его взаимодействию с местным разведывательным сообществом, оно исключительно качественно отслеживает действия россиян.

"Поэтому даже если наша сторона не наносит прямых ударов, а просто наблюдает, она все равно хорошо подготовлена к моменту, когда бои возобновятся", – объяснил бывший разведчик-снайпер.

К слову. После "пасхального перемирия" Россия, по мнению военного обозревателя из Израиля Давида Шарпа, снова может объявить перемирие – на этот раз на 9 мая. Такие даты, по его мнению, для Кремля имеют особое значение, ведь вокруг них строят и пропаганду, и публичные сигналы наружу.

Он вспомнил, что осведомленность настолько хороша, что его друг, который взял в плен российского военнослужащего, даже знал его позывной. Он не просто нашел какого-то оккупанта, а конкретного. Потому что заранее было известно, кого из россиян будет брать в плен.

Это, по словам добровольца, лишь один из многих примеров, насколько хорошо работает наша команда в этой войне и насколько она сильнее российской.

Россияне привлекают большее количество сил, но наша сторона обеспечивает значительно более высокое качество, как в подготовке бойцов, так и во всем процессе сбора разведданных,

– подчеркнул Мэттью Сэмпсон.

Он добавил, что сбор разведданных – это результат крепкого партнерства Украины со многими западными союзниками, которые помогают ей получать эту информацию. Благодаря этому, в частности, удается сохранить как можно большее количество жизней не только гражданских украинцев, но и военных на линии фронта.

