Непродолжительное перемирие, которое объявил Владимир Путин, на самом деле было лишь для пиара. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, что означают действия россиян на фронте во время объявленного режима тишины и к чему нужно быть готовыми уже в ближайшее время.

Что четко показало перемирие от Путина?

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что Россия устроила для Вашингтона игру под названием "перемирие", стремясь не отставать от Владимира Зеленского, который еще раньше предложил установить режим тишины на Пасху.

Однако россияне смогли продержаться лишь несколько часов, после чего снова пошли в ход артиллерия и беспилотники. Продолжение атак по линии боестолкновения, как считает председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества, свидетельствует о нежелании Путина прекращать боевые действия.

Такой ход событий, заметил он, четко демонстрирует то, как могла бы развиваться ситуация, если бы Украина согласилась вывести войска с Донбасса в обмен на так называемое перемирие.

Но есть еще другой вариант, по которому Путин фактически уже не может управлять непосредственно подразделениями по линии фронта,

– сказал Кузан.

Это очередное подтверждение того, что не только Путин, а все его местные администрации и командиры военных подразделений продолжают делать свое, хотя и было объявлено пасхальное перемирие.

А Силы обороны, подчеркнул он, вместо этого только реагировали на нанесенные врагом удары. Также наши воины давали врагу эвакуировать своих раненых, тогда как россияне ударили FPV-дронами по украинской эвакуационной группе вблизи Гуляйпольского.

Важно отметить, что после объявления пасхального перемирия, которое, по словам Путина, должно было длиться с 16:00 11 апреля до конца 12 апреля 2026 года, противник совершил еще одно ужасное преступление. В Харьковской области оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных. И, как предупредил начальник отдела коммуникаций 14-го армейского корпуса ВСУ Виталий Саранцев, противник намерен отрицать казнь наших защитников, утверждая, что видео расстрела якобы инсценировали сами украинцы.

Как Россия использовала пасхальное перемирие?

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил, что россияне во время затишья перебрасывали технику из оперативных тылов в тактические. Ранее вражеские военные боялись приближаться, потому что наши средства поражения держали их на расстоянии. Поэтому противник воспользовался этим перемирием.

У россиян остается месяц до 9 мая. Учитывая погодные условия и то, что зеленка появится ближе к концу апреля, россияне будут проводить наземные операции с большим количеством личного состава где-то к концу апреля,

– считает Свитан.

Однако, подчеркнул он, в ближайшее время возможны прорывы. Россия имеет несколько полков десантных бригад морской пехоты, которые готовы к марш-броскам. Кроме того, враг подтянул ближе к линии фронта десантную технику, плавающую.

Поэтому, по его мнению, оккупанты могут устроить десантные операции в один конец вроде тех, что были в прошлом году возле Доброполья и Купянска. Такие военно-политические авантюры дают определенный эффект руководству, даже если не имеют перспектив с военной точки зрения.

Чего ждать от России после пасхального перемирия?

Свитан обратил внимание, что российские десантные полки и морская пехота размещены на левом берегу Днепра – на Запорожском и Донецком направлениях. Противник может осуществить марш-бросок на правый берег и захватить тактический плацдарм.

Также, по его словам, Россия может устроить марш-бросок со стороны Степногорска в направлении Запорожья, пытаясь проникнуть в сам город. Возможны движения и у Гуляйполя, где враг имеет сильную группировку.

Контрударом мы отсрочили начало наступательных операций россиян. Но это не означает, что мы их уничтожили. Они переформатируются, а полтора дня пасхального перемирия дали им время на перемещение,

– заявил полковник запаса.

На Покровском направлении основная задача оккупантов – выйти на Доброполье. Они могут отправиться в эту сторону с позиций возле Родинского или Гришино. А на Славянском направлении противник может осуществить попытку выполнить задание у Константиновки, Дружковки и Райгородка.

Ближе к концу апреля – под 9 мая россияне под прикрытием зелени полезут по всей линии фронта. И Силам обороны, отметил Свитан, нужно быть к этому готовыми.

Когда Путин может объявить новое перемирие?

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что Путин может вернуться к теме перемирия уже на майские праздники, в частности перед 9 мая. Для Кремля важно все, что связано с этой датой.

По параду всегда есть дополнительные существенные риски для Путина. Это касается и Москвы, и других городов,

– подчеркнул Шарп.

Ведь, напомнил он, та же знаменитая операция "Паутина" показала, как можно нанести очень болезненный удар в буквальном смысле по сердцу России. Поэтому, тем кто устраивает массовые мероприятия с участием военных, стоило бы учитывать это.

Поэтому, резюмировал военный обозреватель, для Путина было бы вполне логично выйти с инициативой перемирия на 9 мая. А что касается парада, то, вероятнее всего, Кремль будет крайне осторожным в организации подобных мероприятий на европейской территории России.

