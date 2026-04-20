Такі атаки навряд чи допоможуть посилити російський весняно-літній наступ. Відповідні дані навели аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Де атакують окупанти?

За даними експертів ISW, упродовж 18 – 19 квітня противник здійснив 2 механізовані штурми розміром приблизно взвод на схід від Часового Яру на Донеччині.

До слова, Сили оборони днями відбили штурм окупантів у Часовому Ярі й знищили ББМ, 10 мотоциклів, 2 квадроцикли, а також ліквідували 6 загарбників.

Також геолокаційні відео фіксували моторизований штурм вантажівками "Урал" та мотоциклами біля Святопетрівки в Запорізькій області.

До того ж окупанти намагалися штурмувати в районі Кучерова на Курщині.

Аналітики підкреслюють, що наразі немає жодних ознак результативності атак, при цьому 3 з 4 штурмів, імовірно, навіть не вийшли за межі лінії зіткнення.

Водночас, може йтися про розвідувальний характер таких дій росіян – вони намагаються виявити українські позиції й перевірити оборону перед можливими більшими наступами.

Важливо! Військовий експерт Роман Світан для 24 Каналу зазначив, що окупанти готуються до наступу найближчим часом. Наразі ворог чекає на появу густої зелені, щоб ефективніше маскувати свої дії та пересування.

Ворожі війська могли проводити й деякі ситуативні атаки, спрямовані на використання тактичних переваг поблизу вищезгаданих Часового Яру, Святопетрівки й Кучерова.

Аналітичний звіт також не виключає проведення подібних дій для розосередження українських сил та відволікання уваги від основних напрямків, зокрема, Слов'янська.

Експерти ISW зазначають, що для реальних успіхів країни-агресорки знадобляться значно більші ресурси та тривалий час. Хоча Росія намагається імітувати масований наступ на різних ділянках, така стратегія лише розпорошує сили.

Єдиним потенційно небезпечним напрямком залишається район на північний захід від Гуляйполя, куди окупанти підтягнули стратегічні резерви. Проте навіть там загарбникам не вдається реалізувати плани свого весняно-літнього наступу.

