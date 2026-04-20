Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що російські війська найближчим часом розпочнуть наступальні дії, нині вони очікують, коли значно позеленіють дерева і кущі, аби була змога краще маскуватись і бути непомітними.

Дивіться також Росіяни просуваються в прикордонні Сумщини та штурмують Родинське: як змінилася лінія фронту за тиждень

До 9 травня противник зосередиться на 3 напрямках

Перекидання ворожою армією ТОС-1А "Сонцепьок" (орієнтовна вартість 15 мільйонів доларів), який супроводжували машини, зі слів військового експерта, є маркером того, що в районі Гуляйполя окупанти активізуються. Він розповів, що дальність ураження цієї системи залпового вогню становить 6 кілометрів.

Наразі видно 3 майданчики, де росіяни будуть намагатися до 9 травня "потоптатися": Гуляйпільський напрямок, Покровський в бік Добропілля (в районі Мирного збирається потужне угруповання), Слов'янський відтинок (Часів Яр, Костянтинівка, вихід з Сіверська в бік Райгородка),

– озвучив Світан.

Зі слів полковника запасу ЗСУ, є змога спрогнозувати, де і як будуть рухатися російські окупанти. Він наголосив, що їх треба перехоплювати. Для цього Україні потрібно мати значний ресурс, зокрема застосовувати авіацію, артилерію і дрони.

Сили безпілотних систем мають забезпечувати "кілзону", через яку росіяни намагатимуться доповзти до українських позицій, але хіба що їхні вуха доповзуть туди,

– підсумував Світан.

До відома! На початку квітня на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя була також знищена рідкісна ворожа РЛС "Зоопарк". Ще вдалося уразити 2 РСЗВ "Град" та 1 "Ураган". Загальна вартість знищеної техніки становить 28 мільйонів доларів.

Яка ситуація біля Гуляйполя: дивіться на карті

Що відбувається на Гуляйпільському напрямку: останні новини