Герой України, заступник командувача ОК "Схід", екскомандувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу різко відкинув таку ідею. Він пояснив, чому для військових добровільний вихід із Донбасу не може бути прийнятним навіть попри важку ситуацію на напрямку.

Добровільний вихід з Донбасу

Після 2014 року Україна отримала час, який допоміг їй значно краще зустріти повномасштабну війну, хоч багато що можна було зробити краще. Росіяни вже були в Слов'янську і Краматорську, але потім були змушені звідти піти, і за наступні 12 років так і не змогли знову захопити ці міста. Тепер Москва намагається виторгувати в переговорах те, чого не здобула на полі бою, і вимагає, щоб Україна без бою залишила всю Донеччину і частину Луганщини.

Добровільний вихід наш з будь-якої території не дозволяє мені позитивно оцінювати ці моменти. Тому абсолютно негативно. Абсолютно ні,

– наголосив Сухаревський.

Для нього це ще й питання ціни, яку вже заплатила армія за Донеччину. За ці роки там полягло дуже багато українських військових, і саме тому, як би важко не було на напрямку, триматися треба за кожен клаптик землі. Тим паче зараз війна дедалі більше переходить у ресурсний етап, де виснаження ворога стає не менш важливим, ніж утримання позицій.

Як би не було важко, кожен вбитий вартий того, щоб триматися за кожен клаптик землі і не віддавати його. Ми не маємо іншого вибору, як просто на кожному сантиметрі вбивати, вбивати і вбивати. Тільки так ми зможемо зупинити цю холеру,

– сказав він.

Він не приховує, що ситуація там дуже важка, бо сам безпосередньо бере участь у цій роботі й бачить усе на власні очі. Водночас поки ворог намагається дотиснути політично те, що не зміг захопити силою, українська армія має тримати цей напрямок далі.

До слова: Віддати Донбас Росії в обмін на гарантії безпеки називають пасткою. Такий крок не зупинить Кремль, бо Москва не відмовилася від вимог заблокувати вступ України до НАТО, обмежити армію, змінити владу і заперечити українську державність.

