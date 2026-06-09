Произошло это во время одного из заседаний Совета безопасности, детали передает 24 Канал.

К теме "Шеф, усьо пропало": Мельник в Совбезе ООН потроллил Небензю в ответ на приглашение в Россию

Что сказал Мельник в ООН?

Украинский представитель намекнул на не слишком веселые настроения, царящие в российском обществе. Жители страны-агрессора все больше ощущают на себе настроения войны, которую они ведут против Украины.

Уместным, по мнению Мельника, было вспомнить фразу из известного фильма советских времен под названием "Летучий корабль". Так, россиян понемногу настигает бумеранг.

Эх, жизнь моя – жестянка, Да ну ее в болото!

– сказал дипломат.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный случай в ООН. Ранее украинский дипломат Андрей Мельник выразил уверенность, что Россия не сможет одержать победу в войне, и в шутливой форме обратился к российскому представителю Василию Небензе. "Поздно, Вася, пить боржомы, – сказал он ему, добавив на английском: – "Когда почки уже отказали".

К тому же, во время мероприятия в ООН, организованного как неформальная встреча любителей пива, украинская делегация представила крафтовой напиток львовской пивоварни с этикеткой, что символически изображала разрушение Кремля.

Василий Небензя был заметно поражен увиденным и покинул событие уже через несколько минут после начала. Также на одном из заседаний Мельник раскритиковал Россию за имперские амбиции, несмотря на то, что четверть ее населения не имеет даже туалетов.