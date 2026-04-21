Об этом проинформировал корреспондент Укринформа с заседания Совбеза ООН, которое состоялось 20 апреля в Нью-Йорке.

Как Мельник выступил на заседании ООН?

Прежде всего украинский представитель обратился к американским партнерам с призывом усиливать санкционный режим в отношении российского энергетического экспорта.

Андрей Мельник отметил, что недавние исключения по продаже российской нефти могут принести России около 10 миллиардов долларов только за апрель.

Дипломат заявил, что сверхприбыли России не пойдут на социальные нужды вроде образования или медицины, а будут направлены на продолжение войны против Украины. По его словам, этих средств достаточно для производства сотен тысяч ударных дронов типа "Шахед".

Также он обратился к европейским партнерам с требованием ликвидировать так называемый "теневой флот" страны-агрессора, который помогает обходить санкции.

Эту лазейку нужно закрыть навсегда,

– подчеркнул он.

Отдельно Мельник призвал страны Глобального юга присоединиться к санкциям против российских энергоносителей. Европейским союзникам он предложил принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП, что, по его мнению, станет четким сигналом для Москвы о поражении Владимира Путина в этой войне.

Он также отметил, что переговорный процесс фактически заблокирован Россией уже почти два месяца, поэтому Совет Безопасности ООН должен перейти к конкретным действиям. В частности, европейские члены органа должны инициировать новую резолюцию, которая будет предусматривать не только призывы, но и реальные механизмы принуждения к прекращению боевых действий, включая целевые санкции.

По словам дипломата, если бы Россия действительно стремилась к миру, она не блокировала бы решение о немедленном прекращении огня и обмен пленными по формуле "всех на всех". Он подчеркнул, что новый документ должен стать действенным инструментом, а не формальным заявлением без последствий.

Мельник призвал членов Совбеза не ограничиваться дискуссиями, а полноценно использовать свои полномочия для принятия решений.

Что постпред Украины сказал в адрес россиян?

Украинский дипломат выразил уверенность, что Россия не сможет выиграть войну, и даже высокие цены на нефть не спасут ее руководство.

В конце, обращаясь к представителю страны-агрессора Василию Небензе, Мельник иронично заметил, что действовать уже поздно, сравнив ситуацию с тщетной попыткой лечения, когда проблема зашла слишком далеко.

Поздно, Вася, пить боржомы,

– сказал он, добавив на английском: – "Когда почки уже отказали".

Интересно! Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, заявил о своем украинском происхождении. Он также выразил позицию, что украинцы и русские якобы являются "одним народом", добавив, что формально считает себя украинцем.

