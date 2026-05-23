Андрей Мельник метко поставил на место Небензю, заявив, что не поедет в Россию даже, когда та будет подписывать акт о капитуляции, передает 24 Канал.

Как Мельник отреагировал на приглашение в Россию?

Представитель Украины отметил, что не желает посещать Россию, даже после того, как она потерпит поражение, путинский режим упадет, состоится выплата репараций, а все военные преступники будут осуждены.

По его словам, полноценного примирения между Украиной и Россией не будет в течение десятилетий или даже столетий.

Мельник также добавил, что не поехал бы в Москву даже в составе официальной украинской делегации на подписание капитуляции России.

Он убежден, что Россия проигрывает не только на поле боя, но и на дипломатическом уровне, в частности в ООН.

Отдельно дипломат отметил, что именно созыв этого заседания свидетельствует о слабости Кремля и его попытки изменить международное мнение, апеллируя к эмоциям.

В завершение Мельник иронично обратился к российскому представителю, посоветовав передать главе МИД России Сергею Лаврову и диктатору Владимиру Путину сообщение со словами: "Шеф, усьо пропало".

Что этому предшествовало?

Заметим, что резкий ответ Небензе от Мельника прозвучал на срочном заседании Совбеза ООН, который инициировала Россия. Поводом стал удар ВСУ по штабу оккупационных сил в Старобельске Луганской области.

Российская сторона заявила о якобы ударе украинских беспилотников по общежитию колледжа в Старобельске в ночь на 22 мая. Они утверждают, что пострадали десятки людей и есть погибшие, среди которых, по их словам, были подростки.

Российская пропаганда подает эту атаку как "террористический акт".

Украинский Генштаб заявления оккупантов опроверг, назвав их манипуляциями. В то же время там сообщили, что в районе Старобельска был поражен один из штабов подразделения "Рубикон".

Представитель России в ООН Небензя заявил, что в Старобельске якобы произошел "умышленный удар по детям". Он обвинил Запад в "молчании" и предвзятости.

Делегаты ряда стран усомнились в российских заявлениях. Представительница Дании отметила, что не видит оснований доверять этой информации без независимого подтверждения, и отметила отсутствие в России свободных СМИ и доступа международных наблюдателей.

Представительница Латвии прямо назвала заявления России дезинформацией и заявила, что Кремль систематически использует ложь для оправдания своих действий.