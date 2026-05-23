Но представительницы Дании и Латвии поставили Небензю на место после его лжи, передает 24 Канал.

Что сказали в ООН на удар по Старобельску?

Небензя на заседании ООН рассказывал всем присутствующим, что в Старобельске было совершено "умышленное убийство несовершеннолетних".

Весь мир стал свидетелем того, насколько циничным является режим Зеленского, который делает детей объектом террора. Опять приходится констатировать, что члены Совета Безопасности стран Запада, раздувая инсинуации и мифы о якобы 20 тысячах похищенных Россией украинских детей, молчат обходят преступные действия ВСУ в отношении российских детей,

– циничного заявил представитель страны-террористки.

Зато представитель Дании в ООН Кристина Маркус Лассен заявила, что не верит в удар по Старобельску. Она отметила, что трудно комментировать заявления России, пока они не будут независимо проверены.

Ведь в отличие от Украины, в России и на оккупированных территориях нет свободных СМИ, беспрепятственного доступа для независимых международных журналистов и международных гуманитарных организаций.

Кристина Маркус Лассен отметила, что Россию надо привлечь к ответственности за совершенные ею преступления.

Представительница Латвии Санита Павлюта-Десландес тоже обвинила Россию во лжи. Она отметила, что та оперирует только своими собственными заявлениями, а дезинформация и ложь – хорошо известная тактика с кремлевской методички, которая направлена на реализацию империалистических устремлений России.

"Россия придумывает предлоги, затягивает время, целенаправленно подрывая любые усилия, созданные для обеспечения мира. Латвия же только опираться на факты, а не на какие-то предположения", – заметила Павлюта-Десландес.

Небензя жаловался, что "на Западе жителей Донбасса и вообще России перестали считать за людей". Оказывается, ему "неловко и стыдно" за некоторых коллег по Совету безопасности.

Мы знали, что услышим от европейских членов нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже вспомнить о погибших детях в Старобельске. Вы говорите, что вы не можете независимо подтвердить и не уверены, что это не постановка. Но даже Генштаб ВСУ подтвердил, что он бил по Старобельску... Это даже не лицемерие или двойные стандарты... Это оскорбление чувств всех пострадавших независимо от чьей стороны, откровенное издевательство над детскими жертвами,

– заявил россиянин.

Он спросил, не стыдно ли присутствующим так говорить.

Нет, мы не чувствуем стыда,

– ответила представительница Дании.

Напомним, что пока Россия придумывает подобные истории, она также и продолжает убивать мирных украинцев. По данным ООН, в Украине с начала полномасштабного вторжения от рук путинской армии погибло по меньшей мере 15 850 человек, в том числе 791 ребенок. Также от действий России пострадали еще 44 809 человек, из которых 2 752 – дети.