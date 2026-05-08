Детальніше про це розповіла дружина постійного представника України в ООН Андрія Мельника Світлана Мельник.

Як львівське пиво змусило Небензю піти з вечірки в ОНН?

Українська місія в ООН організувала "пивну дипломатію", представивши іноземним дипломатам крафтове пиво львівської броварні "Правда".

Особливу увагу учасників привернув сорт "Сила", етикетка якого містить символічне зображення Кремля, який руйнується, а над ним майорить український стяг.

За словами Світлани Мельник, Василь Небензя, який зазвичай уникає подібних заходів, несподівано з'явився на зустрічі.

Довідка. Василь Небензя – це один із ключових російських дипломатів, постпред Росії в ООН із 2017 року, ввідомий жорсткою риторикою на захист загарбницької політики Москви. Народився у Волгограді в 1962 році й пройшов шлях від дипломатичної служби в Таїланді до заступника глави МЗС.

Однак, підійшовши до барної стійки та побачивши широкий вибір українського крафтового пива з відповідними етикетками, російський представник, за її словами, був явно здивований і вже за кілька хвилин залишив подію.

Там повний набір саме українського крафтового пива. До вибору, до кольору. Із розваленим Кремлем посередині. Це, мабуть, йому трохи зіпсувало настрій та апетитит, тож він буквально кілька хвилин покрутився і зник із нашої імпрези,

– розповіла Світлана Мельник.



Як виглядає пиво "Сила", яке "вигнало" Небензю з вечірки в ООН / Фото зі сторінки Світлани Мельник

Варто зауважити, що подібні формати "м'якої дипломатії" Україна регулярно застосовує в ООН для привернення уваги до російської агресії, тоді як російська делегація нерідко демонстративно залишає засідання або заходи, пов'язані з критикою політики Кремля.

Цікаво! Сам Небензя одного разу заявив про нібито своє українське походження в контексті тези про "єдиний народ" українців і росіян та зазначив, що формально вважає себе українцем.

Які важливі заяви звучали під час крайнього засідання Радбезу ООН?

Український дипломат Андрій Мельник під час засідання Ради Безпеки ООН 20 квітня заявив, що Росія не здатна перемогти у війні проти України, і навіть високі ціни на нафту не зможуть врятувати її керівництво від наслідків.

Українська сторона також повністю відкидає будь-які російські ультиматуми та не поступиться жодною частиною своєї території.

Мельник разом з тим підкреслив масштаб втрат Росії у війні, заявивши, що для спроби захоплення всієї Донецької області їй довелося б відправити на смерть ще приблизно півтора мільйона військових.

Не можна не згадати й ще один епізод, коли український дипломат звернувся до Василя Небензі, промовивши до нього російською: "Поздно, Вася, пить боржоми", після чого додав англійською: "Коли нирки вже відмовили".