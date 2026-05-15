Що відомо про спецрахунок для дитячих виплат?

Про те, як уряд змінює механізм нарахування коштів на дітей, йдеться у повідомленні Юлії Свириденко.

Прем'єр-міністерка зазначила, що держава спрощує механізм отримання держпідтримки для сімей з дітьми та майбутніх батьків. Йдеться про цільову допомогу:

компенсація за "Пакунок малюка";

допомога для догляду за дитиною до одного року;

єЯсла;

Пакунок школяра.

Виплати за цими програмами надходитимуть на спеціальний рахунок "Дія. Картки".

Зверніть увагу! Строк використання коштів не матиме обмежень. Зокрема в уряді розширять перелік категорій для оплати з цієї картки.

Свириденко зазначила, що спецрахунок "Дія.Картки" можна буде відкрити ще до того, як сім'я подасть заявку на виплати.

Однак якщо відкрити рахунок завчасно, то під час звернення по держпідтримку Єдина інформаційна система соціальної сфери Мінсоцполітики автоматично підтягне та зафіксує цю картку для виплат. У ситуації, коли картки немає – під час подання заявки Єдина система сформує QR-код, за яким потрібно перейти. Далі швидко відкрити рахунок, завершити подання заявки й отримати кошти.

Про можливість відкриття спецрахунку "Дія.Картки" буде найближчим часом поінформовано. Відкриті з 1 січня 2026 року рахунки залишаються дійсними, на них й надалі находитимуть кошти,

– додала міністерка.

Свириденко також пояснила, що з оновленнями механізму зберігається можливість отримувати дитячі виплати через Ощадбанк, а не спецрахунок. Це потрібно вказувати під час звернень в ЦНАП/тергромаду/орган ПФУ під час оформлення заявки.

Чи допоможуть нові виплати на дітей вийти з демографічної кризи?

У 2025 році уряд переглянув систему виплат при народженні дитини та на підтримку родин з маленькими дітьми. Від 1 січня 2026 року оновлення запрацювали.

Так, при народженні дитини тепер можна отримати 50 тисяч гривень. Далі до 1 року щомісячно виплачують по 7 тисяч гривень.

Також після 1 року можна отримувати гроші на дитячий садочок або няню – 8 тисяч/місяць. Головна умова для цього – вихід одного з батьків на роботу.

Як зазначалось, результатом реформи дитячих виплат має стати більша народжуваність. За планом уряду цього можна досягти, якщо допомогти батькам одночасно працювати та виховувати дітей.

Натомість за словами Світлани Аксьонової, науковиці Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, у державі посилюється демографічна криза. Про це пише "Главком".

Демографиня зазначає, що за період незалежності в Україні смертність переважає народжуваність. А нові форми фінансування не вплинуть на покращення ситуації.

Це насамперед форма державної підтримки сімей у відповідальний і непростий період, коли один із батьків вимушено залишає оплачувану роботу, а витрати родини зростають,

– пояснила Аксьонова.

Експертка додає, що завдання держави – створити умови, в яких сім'ї не бояться народжувати. І попри те, що фінансовий складник є важливим, "демографічна політика має бути комплексною".

За словами Аксьонової, потрібно дбати не лише про кількість народжуваності. Так, треба враховувати умови розвитку й виховання дітей. Це можливо в об'єднанні і фінансової підтримки, і освіти, і охорони здоров'я.

Що ще потрібно знати про виплати на дітей в Україні?

До травня була проблема з виплатою дитячих коштів для заявок від січня-лютого 2026 року. Згодом міністр соцполітики пояснював, що ситуація трапилась через технічний збій. Так, деякі родини отримали кошти із запізненням на 2 – 3 місяці.

Зокрема Денис Улютін анонсував, що в травні має з'явитись алгоритм, за яким родини зможуть подавати заявки на дитячу допомогу через Дію, в електронному форматі.

Водночас в Україні реалізують низку програм підтримки для родин з дітьми від благодійних та міжнародних організацій. Нині частина з них стосується родин, які постраждали внаслідок війни. Наприклад, відповідно до Меморандуму про співпрацю між Полтавською ОВА та Дитячим Фондом ООН (UNICEF), сім'ї з дитиною можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 40 доларів США.