Какая денежная помощь предусмотрена одиноким родителям?

Детали можно узнать на портале Дія.

Согласно информации, право на поддержку на содержание ребенка имеет одинокая мать или одинокий отец, не состоящий в браке. Также на нее может претендовать одинокий усыновитель, если в документе о рождении ребенка отсутствует запись об отце или матери.

Заметьте! Получить помощь может в частности мать, которая родила ребенка во время временного пребывания за пределами Украины.

Подать заявление на получение услуги можно или лично, или путем отправки документов по почте (заказным письмом) в подразделение ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или лично в ЦНАП.

Следует подать следующие документы:

заявление о назначении;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением всех видов социальной помощи;

справка о доходах в случае указания в декларации доходов, если информация о них отсутствует в ГНС, ПФУ и т.д;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка;

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия решения об усыновлении ребенка (для усыновителей);

копия свидетельства о смерти одного из супругов;

справка о том, что они не получают на детей указанные пенсии и государственную социальную помощь;

копия справки, если ребенок, который находится на содержании в интернатном учреждении за счет государства, находится дома во время летних каникул или карантина.

Заявление обрабатывают более 10 дней. А чтобы узнать о решении о помощи нужно обратиться в ПФУ, который рассматривал это же заявление.

Помощь на детей предоставляется в размере, равной разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев. Об этом говорится в законе "О государственной помощи семьям с детьми".

Кроме того, запрещается отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им зарплату по мотивам, связанных с беременностью или наличием детей в возрасте до трех лет, а одиноким матерям – при наличии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью. Об этом отметили на сайте Factor.

Еще один важный нюанс. Одному из родителей предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней. Об этом пишут на сайте Kadrovik.

Речь идет о родителях:

имеющих двух или более детей в возрасте до 15 лет;

или ребенка с инвалидностью;

если усыновили ребенка;

матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

одинокой матери, отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери;

лицу, которое взяло под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

одному из приемных родителей.

Важно! Указанный отпуск предоставляется в любое время календарного года, независимо от отработанного времени.

А в ГНС напомнили, что родители, которые воспитывают детей самостоятельно, имеют право на повышенную налоговую социальную льготу. Одинокая мать или отец, вдова или вдовец, или опекун, попечитель, имеет право на налоговую социальную льготу в размере 150% суммы льготы, которая определена в Налоговом кодексе Украины в расчете на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.

Единовременное пособие при рождении ребенка (50 тысяч гривен) уже получили почти 28 тысяч женщин, родивших детей в 2026 году. Такую цифру сообщили в правительстве,

Помощь в связи с беременностью и родами получили почти 20 тысяч женщин – это 7 тысяч гривен. А выплаты по уходу за ребенком до 1 года уже предоставили более 114 тысяч семей. Деньги по программе "еЯсла" насчитали уже более 5 280 семьям.

В частности, в Украине с 2024 года отец-военный не может уволиться со службы для ухода за ребенком с инвалидностью. Но все может измениться.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказывала о законопроекте 15057. Она отмечала, что он может стать решением, если его поддерживают народные депутаты.