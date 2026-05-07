Кто может получить статус ветерана труда?

Однако не каждый человек, имеющий значительный стаж, может на него рассчитывать, о чем говорится в законе Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

Читайте также Национальный кэшбек за март: появилась информация о начислении выплат

Ветераном труда может быть человек, который соответствует как минимум одному критерию:

имеет государственную награду СССР в виде медали "Ветеран труда";

является лицом с инвалидностью I или II группы, который приобрел не менее 15 лет стажа и уже получает пенсию;

имеет большой общий трудовой стаж – не менее 35 лет для женщин и 40 лет для мужчин, но при этом уже находится на пенсии;

работала в тяжелых или вредных условиях;

около 25-30 лет для женщин и 30-35 лет для мужчин.

У Запорожском городском совете рассказали, какие документы нужны, чтобы получить статус "ветерана труда". Согласно информации, следует предоставить соответствующее заявление, паспорт и его копию, пенсионное удостоверение (оригинал и копия), фотографию 3×4, справку об общем трудовом стаже, выписку из реестра территориальной общины и копию ИНН.

Документы можно подать не только лично. Это может сделать представитель с доверенностью или законный опекун человека.

Решение о предоставлении статуса принимают не сразу. Это происходит в течение 30 дней. В частности услуга является бесплатной.

Важно! Для военных, полицейских, спасателей и других служащих стаж подтверждает Пенсионный фонд в виде специальной справки.

У Департаменте социальной защиты населения Сумщины рассказали, какие льготы могут получить ветераны труда:

Пользование (именно при выходе на пенсию или даже изменении места работы) поликлиниками, к которым они были прикреплены. Первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов). Преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением и на компенсацию стоимости самостоятельного лечения такого типа. Ежегодное медицинское обследование, а также диспансеризация. Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация. Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, получение дополнительного отпуска (но без сохранения зарплаты) сроком до двух недель в год. Преимущественное право на обеспечение жилой площадью для людей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, первоочередной ремонт жилых домов и квартир, обеспечение этих людей топливом. Первоочередное получение займа на индивидуальное (или кооперативное) жилищное строительство (однако с погашением займа в течение 10 лет). Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества, кооперативы. Преимущественное право на установление домашних телефонов. Освобождение от платы налога за землю.

Интересно! Процедура присвоения звания предусматривает предоставление нагрудного знака.

Что еще стоит знать о стаже?

Украинцы могут получить денежную доплату за стаж, который превышает установленный минимум. Если пенсия была оформлена до октября 2011 года, то доплата начинает начисляться за стаж более 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если пенсию оформили позже, то речь идет о возрасте более 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

За каждый полный год сверхурочного стажа добавляют 1% к пенсии. Но она не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В то же время эксперт Сергей Коробкин отмечал, что украинцы могут докупить стаж. Но надо сравнить все плюсы и минусы этого решения.

Согласно словам эксперта, все зависит от индивидуальных факторов. Речь идет об общем количестве стажа и возрасте человека.