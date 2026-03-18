Почему вводят графики отключений света?

Как объяснял в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский, ситуация с отключениями света в Украине зависит от погоды.

Предварительно планировали, что во всех регионах Украины 18 марта с 16:00 до 21:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Однако утром ДТЭК обнародовал информацию об обесточивании и бытовых потребителей в Киеве. Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 9:30 в Украине потребление электроэнергии было на 11,1% выше, чем в это время за прошедшие сутки. Причиной изменений является облачная погода в большинстве областей страны, кроме западных. Поэтому эффективность бытовых солнечных электростанций является низкой, а следовательно растет объем потребления из общей сети.

Эксперт по энергетике Андрей Закревский говорит, что при благоприятной погоде солнечные электростанции днем способны покрывать потребности потребителей Украины, однако если она ухудшается – возникают ограничения.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Мы полностью зависим от погоды. Погода ветреная и солнечная хорошая – у нас нет ограничений. Если погода ветровая и солнечная становится хуже, тогда мы больше зависим от генерации от газа, который подорожал.

Российские удары вызвали значительный дефицит в энергосистеме Украины, частично покрывать который удается благодаря импорту. Однако ограничения на него накладывают прайс-кэпы, то есть предельные цены, по которым можно покупать электроэнергию за рубежом.

По словам Андрея Закревского, неблагоприятная погода в Европе сказывается на отключениях в Украине. Она вызывает рост цен на энергетическом рынке, выходящих за пределы установленных в Украине прайс-кэпов.

Если погода не задалась в Европе, если там штиль, а в Балтике нет генерации ветровой, в тот момент цена выпадает (из прайс-кэпа, – 24 Канал). Понятно, что когда цена на газ сейчас поднялась, газоэлектрическая генерация тоже подорожала,

– говорит эксперт.

Напомним, что ранее по тем же причинам 13 марта во Львове возвращались к графикам почасовых отключений света.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?