Почему вводят графики отключений света?
Как объяснял в комментарии 24 Каналу эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский, ситуация с отключениями света в Украине зависит от погоды.
Предварительно планировали, что во всех регионах Украины 18 марта с 16:00 до 21:00 будут применять графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Однако утром ДТЭК обнародовал информацию об обесточивании и бытовых потребителей в Киеве. Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
В Укрэнерго сообщили, что по состоянию на 9:30 в Украине потребление электроэнергии было на 11,1% выше, чем в это время за прошедшие сутки. Причиной изменений является облачная погода в большинстве областей страны, кроме западных. Поэтому эффективность бытовых солнечных электростанций является низкой, а следовательно растет объем потребления из общей сети.
Эксперт по энергетике Андрей Закревский говорит, что при благоприятной погоде солнечные электростанции днем способны покрывать потребности потребителей Украины, однако если она ухудшается – возникают ограничения.
Мы полностью зависим от погоды. Погода ветреная и солнечная хорошая – у нас нет ограничений. Если погода ветровая и солнечная становится хуже, тогда мы больше зависим от генерации от газа, который подорожал.
Российские удары вызвали значительный дефицит в энергосистеме Украины, частично покрывать который удается благодаря импорту. Однако ограничения на него накладывают прайс-кэпы, то есть предельные цены, по которым можно покупать электроэнергию за рубежом.
По словам Андрея Закревского, неблагоприятная погода в Европе сказывается на отключениях в Украине. Она вызывает рост цен на энергетическом рынке, выходящих за пределы установленных в Украине прайс-кэпов.
Если погода не задалась в Европе, если там штиль, а в Балтике нет генерации ветровой, в тот момент цена выпадает (из прайс-кэпа, – 24 Канал). Понятно, что когда цена на газ сейчас поднялась, газоэлектрическая генерация тоже подорожала,
– говорит эксперт.
Напомним, что ранее по тем же причинам 13 марта во Львове возвращались к графикам почасовых отключений света.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
- По состоянию на утро 18 марта есть новые обесточивания в Украине: у Донецкой, Харьковской, Черниговской и Николаевской областях. Их вызвали дроновые атаки на энергообъекты и обстрелы. Где условия безопасности позволяют, энергетики начали аварийно-восстановительные работы.
- Специалисты просят ограничить пользование мощными электроприборами в период с 16:00 до 21:00 и, по возможности, делать это в ночное время – после 22:00.
- В Черкасской и Черниговской областях применили аварийные отключения света. График почасового обесточивания будет действовать в Черновцах, Полтаве и населенных пунктах областей.