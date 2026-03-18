Чому запроваджують графіки відключень світла?

Як пояснював у коментарі 24 Каналу експерт з питань енергетики Андрій Закревський, ситуація з відключеннями світла в Україні залежить від погоди.

Дивіться також Вечір зі світлом чи без: скільки років українці залежатимуть від імпорту електроенергії

Попередньо планували, що в усіх регіонах України 18 березня з 16:00 до 21:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Проте зранку ДТЕК оприлюднив інформацію про знеструмлення й побутових споживачів у Києві. Подивитися графіки можна в чат-боті, на сайті або в застосунку "Київ Цифровий".

В Укренерго повідомили, що станом на 9:30 в Україні споживання електроенергії було на 11,1% вищим, ніж в цей час минулої доби. Причиною змін є хмарна погода у більшості областей країни, окрім західних. Через це ефективність побутових сонячних електростанцій є низькою, а отже зростає обсяг споживання з загальної мережі.

Експерт з енергетики Андрій Закревський говорить, що при сприятливій погоді сонячні електростанції вдень здатні покривати потреби споживачів України, проте якщо вона погіршується – виникають обмеження.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Ми повністю залежимо від погоди. Погода вітряна і сонячна добра – у нас немає обмежень. Якщо погода вітрова й сонячна стає гірша, тоді ми більше належимо від генерації від газу, який подорожчав.

Російські удари спричинили значний дефіцит в енергосистемі України, частково покривати який вдається завдяки імпорту. Проте обмеження на нього накладають прайс-кепи, тобто граничні ціни, за якими можна купувати електроенергію за кордоном.

За словами Андрія Закревського, несприятлива погода в Європі позначається на відключеннях в Україні. Вона спричиняє зростання цін на енергетичному ринку, що виходять за межі встановлених в Україні прайс-кепів.

Якщо погода не задалася в Європі, якщо там штиль, а в Балтиці немає генерації вітрової, у той момент ціна випадає (за прайс-кеп, – 24 Канал). Зрозуміло, що коли ціна на газ зараз піднялася, газоелектрична генерація теж подорожчала,

– каже експерт.

Нагадаємо, що раніше з тих же причин 13 березня у Львові поверталися до графіків погодинних відключень світла.

Яка ситуація в енергосистемі України?