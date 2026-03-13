Чому у Львові повернули графіки відключень?

Знеструмлення споживачів на заході країни відновилися у пікові вечірні години, адже все залежить від погоди й можливості імпортувати електроенергію. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Андрій Закревський.

Дивіться також Дефіцит в енергосистемі скоротився у сім разів: чому Україна відновила експорт електроенергії

Через наслідки російських обстрілів в енергосистемі України зберігається дефіцит, який вдається зменшувати, зокрема завдяки сонячним електростанціям (СЕС) та імпорту електроенергії.

Експерт Андрій Закревський говорить, що завдяки настанню весни вдень потреби українських споживачів задовольняють власні СЕС, проте ввечері їхня ефективність падає, і все залежить від можливостей імпорту. Вони обмежені прайс-кепами, тобто граничними цінами, за якими за кордоном можна купувати електроенергію.

Андрій Закревський Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Увечері все залежить від прайс-кепу. Тобто, якщо п'ятничний пік, погода не задалася в Європі, якщо там штиль, а в Балтиці немає генерації вітрової, у той момент ціна випадає за прайс-кеп. Зрозуміло, що коли ціна на газ зараз піднялася, газоелектрична генерація теж подорожчала.

Нагадаємо, що в січні 2026 року Нацрегулятор підвищив прайс-кепи на імпорт електроенергії. Раніше вони залежали від часу доби, а зараз – тільки від ринку. Максимальні ціни становлять:

15 тисяч гривень за мегават-годину – на ринку внутрішньодобовому ринку та "на добу наперед";

за мегават-годину – на ринку внутрішньодобовому ринку та "на добу наперед"; 16 тисяч гривень за мегават-годину – на балансуючому ринку.

Зверніть увагу! Якщо ціни на електроенергію у Європі вищі за прайс-кепи, трейдери можуть купити її, але продати так, щоб покрити витрати та забезпечити маржу, не вийде. Тому імпорт за цінами, вищими за граничні, є збитковим.

Усе залежить від погоди, тому що ми зараз приєднані до європейської системи через західні області. Погода вітряна і сонячна добра – у нас немає обмежень. Якщо вона погіршується, тоді ми більше залежимо від генерації від газу, який подорожчав. Тобто випадаємо за прайс-кепи й через те виникають обмеження,

– пояснює Андрій Закревський.

Які графіки відключень діють у Львові та області?

На 13 березня графіки погодинних відключень діятимуть для частини побутових споживачів. Світла не буде в половині черг.



Графіки відключень світла у Львові та області на 13 березня/ Фото Львівобленерго

Зауважте! Графік може зазнавати змін упродовж дня. Стежити за оновленнями варто на сторінках Львівобленерго. Свою групу вимкнень у Львові можна дізнатися на сайті оператора системи розподілу.

Яка ситуація в енергосистемі 13 березня?