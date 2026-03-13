Почему во Львове вернули графики отключений?

Обесточивание потребителей на западе страны возобновились в пиковые вечерние часы, ведь все зависит от погоды и возможности импортировать электроэнергию. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Смотрите также Дефицит в энергосистеме сократился в семь раз: почему Украина возобновила экспорт электроэнергии

Из-за последствий российских обстрелов в энергосистеме Украины сохраняется дефицит, который удается уменьшать, в частности благодаря солнечным электростанциям (СЭС) и импорту электроэнергии.

Эксперт Андрей Закревский говорит, что благодаря наступлению весны днем потребности украинских потребителей удовлетворяют собственные СЭС, однако вечером их эффективность падает, и все зависит от возможностей импорта. Они ограничены прайс-кэпами, то есть предельными ценами, по которым за рубежом можно покупать электроэнергию.

Андрей Закревский Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Вечером все зависит от прайс-кэпа. То есть, если пятничный пик, погода не задалась в Европе, если там штиль, а в Балтике нет генерации ветровой, в тот момент цена выпадает за прайс-кэп. Понятно, что когда цена на газ сейчас поднялась, газоэлектрическая генерация тоже подорожала.

Напомним, что в январе 2026 года Нацрегулятор повысил прайс-кэпы на импорт электроэнергии. Ранее они зависели от времени суток, а сейчас – только от рынка. Максимальные цены составляют:

15 тысяч гривен за мегаватт-час – на рынке внутрисуточном рынке и "на сутки вперед";

за мегаватт-час – на рынке внутрисуточном рынке и "на сутки вперед"; 16 тысяч гривен за мегаватт-час – на балансирующем рынке.

Обратите внимание! Если цены на электроэнергию в Европе выше прайс-кэпов, трейдеры могут купить ее, но продать так, чтобы покрыть расходы и обеспечить маржу, не получится. Поэтому импорт по ценам, выше предельных, является убыточным.

Все зависит от погоды, потому что мы сейчас присоединены к европейской системе через западные области. Погода ветреная и солнечная хорошая – у нас нет ограничений. Если она ухудшается, тогда мы больше зависим от генерации от газа, который подорожал. То есть выпадаем за прайс-кэпы и поэтому возникают ограничения,

– объясняет Андрей Закревский.

Какие графики отключений действуют во Львове и области?

На 13 марта графики почасовых отключений будут действовать для части бытовых потребителей. Света не будет в половине очередей.



Графики отключений света во Львове и области на 13 марта/ Фото Львовоблэнерго

Обратите внимание! График может претерпевать изменения в течение дня. Следить за обновлениями стоит на страницах Львовоблэнерго. Свою группу отключений во Львове можно узнать на сайте оператора системы распределения.

Какая ситуация в энергосистеме 13 марта?