Какие тарифы на свет в Европе?

На этом фоне Украина выглядит исключением, ведь для населения электроэнергия здесь одна из самых дешевых в регионе. Аналитики из "Слово и дело" подготовили инфографику.

Исследователи использовали данные за первое полугодие 2025 года – среднюю цену за 1 киловатт-час для европейских домохозяйств с годовым потреблением от 2 500 до 5 000 киловатт-часов по информации Eurostat. Для Украины указали актуальный тариф.

Итак, больше всего за свет платят жители Германии (рекордные 0,38 евро за киловатт-час), далее в списке Бельгия (0,36 евро за киловатт-час), Дания (0,35 евро за киловатт-час), Ирландия и Италия (по 0,33 евро за киловатт-час), а также Чехия (0,30 евро за киловатт-час).

Однако в большинстве стран Западной и Северной Европы цены колеблются в пределах от 0,29 до 0,22 евро за киловатт-час. Такие тарифы во Франции и Швеции (по 0,27 евро за киловатт-час), Испании и Польше (по 0,26 евро за киловатт-час), Нидерландах (по 0,23 евро за киловатт-час).

Самую низкую стоимость электроэнергии зафиксировали в странах Юго-Восточной Европы и на Балканах. Речь идет о Боснии и Герцеговине (0,09 евро за киловатт-час), Косово (0,08 евро за киловатт-час), а также Турции (рекордные 0,06 евро за киловатт-час).

Интересно! В Украине актуальная цена – 0,08 евро за киловатт-час, что является одним из самых низких показателей среди упомянутых стран.



Тарифы на свет в Европе / Инфографика "Слово и дело"

Напомним, Кабмин ранее установил фиксированную цену на электроэнергию для всех украинцев – 4,32 гривны за киловатт-час, которая будет действовать как минимум до 30 апреля.

Вырастет ли тариф на свет в Украине?