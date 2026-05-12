Об этом пишет Винницаоблэнерго.

Что известно о проблемах с водой в Виннице 12 мая?

В Винницаоблэнерго отметили, что в Виннице 12 мая остановка главной водопроводной станции произошла из-за проблем с электропитанием.

Город сейчас будет без воды или с сильно пониженным давлением,

– говорится в сообщении.

Сейчас водоканал уже работает над восстановлением электричества и, соответственно, водоснабжения.

Готова ли Украина к возможным ударам России по водоснабжению?

Директор департамента систем жизнеобеспечения Министерства развития общин и территорий Украины Виталий Сурай отметил, что сейчас украинские предприятия тепловодоснабжения обеспечены резервным питанием почти на 80%. Также правительство готовит строительства дополнительных мощностей, чтобы избежать повтора ситуации с длительными отключениями отопления и воды.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в комментарии 24 Канала отметил, что Минразвития готовит систему водоснабжения так, чтобы она выдерживала удары и быстро восстанавливалась. В то же время Кулеба отметил, что важно иметь базовый запас воды дома.