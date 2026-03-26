Як Україна готується до наступної зими?

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла детально про плани щодо Дніпропетровської та Запорізької областей.

Читайте також Попереду знову буде складна зима: чи витримає енергосистема та чого чекати українцям

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України 245 об’єктів критичної інфраструктури в Дніпропетровській області мають бути забезпечені захистом від атак в рамках підготовки до наступної зими. Ще 96 об’єктів мають отримати захист в Запорізькій області.

Роботи з підготовки енергетики та ЖКГ до холодів передбачені планами стійкості регіонів, а їхнє виконання розпочнеться негайно.

Планом стійкості Дніпропетровщини передбачено також введення понад 50 мегаватів додаткової розподіленої генерації до вересня 2026 року – для забезпечення роботи об’єктів постачання води, тепла водовідведення та інших об’єктів.

Планується закупівля 280 одиниць обладнання резервного живлення. Окремий пріоритет – децентралізація теплопостачання,

– написала Свириденко.

На Дніпропетровщині передбачено введення понад 302 мегаватів розподіленої теплової генерації.

Зауважте! Потреба в фінансуванні плану стійкості Дніпропетровської області – понад 20,3 мільярда гривень.

План стійкості Запорізької області передбачає введення майже 100 мегаватів розподіленої генерації. Наразі резервне живлення забезпечує понад 87% потреб об’єктів. Крім того, додатково буде закуплено 14 генераторів для підприємств тепло- і водопостачання, а також введено понад 22 мегаватів додаткової теплової генерації.

На реалізацію Плану стійкості Запорізької області потрібно 5,5 мільярдів гривень,

– зазначила Свириденко.

Минулого тижня уряд виділив кошти на першочергові роботи в межах планів стійкості регіонів:

Із них Дніпропетровщина отримала 540,3 мільйона гривень;

Запорізька область — майже 2 мільярди гривень.

Загалом було виділено 12,85 мільярда гривень – прифронтовим регіонам на захист об’єктів критичної інфраструктури в громадах та Агенства відновлення на захист високовольтних підстанцій.

Цікаво! Зокрема Київ вже розпочав реалізацію першочергових, передбачених планом енергостійкості, заходів із підготовки до наступного опалювального сезону. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Що ще відомо про підготовку до наступної зими?