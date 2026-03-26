Как Украина готовится к следующей зиме?
Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала подробно о планах относительно Днепропетровской и Запорожской областей.
245 объектов критической инфраструктуры в Днепропетровской области должны быть обеспечены защитой от атак в рамках подготовки к следующей зиме. Еще 96 объектов должны получить защиту в Запорожской области.
Работы по подготовке энергетики и ЖКХ к холодам предусмотрены планами устойчивости регионов, а их выполнение начнется немедленно.
Планом устойчивости Днепропетровщины предусмотрено также введение более 50 мегаватт дополнительной распределенной генерации до сентября 2026 года – для обеспечения работы объектов водоснабжения, тепла водоотведения и других объектов.
Планируется закупка 280 единиц оборудования резервного питания. Отдельный приоритет – децентрализация теплоснабжения,
– написала Свириденко.
На Днепропетровщине предусмотрено введение более 302 мегаватт распределенной тепловой генерации.
Заметьте! Потребность в финансировании плана устойчивости Днепропетровской области – более 20,3 миллиарда гривен.
План устойчивости Запорожской области предусматривает введение почти 100 мегаватт распределенной генерации. Сейчас резервное питание обеспечивает более 87% потребностей объектов. Кроме того, дополнительно будет закуплено 14 генераторов для предприятий тепло- и водоснабжения, а также введено более 22 мегаватт дополнительной тепловой генерации.
На реализацию Плана устойчивости Запорожской области нужно 5,5 миллиардов гривен,
– отметила Свириденко.
На прошлой неделе правительство выделило средства на первоочередные работы в рамках планов устойчивости регионов:
- Из них Днепропетровщина получила 540,3 миллиона гривен;
- Запорожская область - почти 2 миллиарда гривен.
Всего было выделено 12,85 миллиарда гривен – прифронтовым регионам на защиту объектов критической инфраструктуры в общинах и Агентства восстановления на защиту высоковольтных подстанций.
Интересно! В частности Киев уже начал реализацию первоочередных, предусмотренных планом энергоустойчивости, мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Что еще известно о подготовке к следующей зиме?
- На прошлой неделе Юлия Свириденко заслушала руководителей трех ОВА – Одесской, Николаевской и Херсонской областей – по реализации планов устойчивости регионов. Всем трем областям было выделено финансирование на подготовку к зиме. На первые объекты Одесская область получит 582,3 миллиона гривен, Николаевская – 280,7 миллиона гривен, а для Херсонской предусмотрено 97,5 миллиона гривен.
- На обеспечение энергетической устойчивости Украины нужно почти 278 миллиардов гривен.